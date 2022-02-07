https://ria.ru/20220207/makron-1771517978.html

СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022

СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:07

2022-02-07T17:07

2022-02-07T17:17

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

россия

франция

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771460437_0:430:2876:2048_1920x0_80_0_0_f598fb5e7e4d7267cc3e7b5d3ad6900b.jpg

ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности. По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием - на 30-45 минут.

https://ria.ru/20220206/makron-1771308942.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия, франция, ситуация в днр и лнр