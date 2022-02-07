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СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным
СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022
СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:07
2022-02-07T17:07
2022-02-07T17:17
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности. По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием - на 30-45 минут.
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эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия, франция, ситуация в днр и лнр
17:07 07.02.2022 (обновлено: 17:17 07.02.2022)
СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным
BFM TV: президент Франции Макрон заявил об оптимистичном настрое перед встречей с Путиным