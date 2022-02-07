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СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным
СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022
СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:07
2022-02-07T17:17
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
россия
франция
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности. По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием - на 30-45 минут.
https://ria.ru/20220206/makron-1771308942.html
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эммануэль макрон, владимир путин, в мире, россия, франция, ситуация в днр и лнр
17:07 07.02.2022 (обновлено: 17:17 07.02.2022)
 
СМИ: Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

BFM TV: президент Франции Макрон заявил об оптимистичном настрое перед встречей с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. 2018 год
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. 2018 год - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. 2018 год
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
"Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса", - цитирует Макрона телеканал BFM TV.
Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности. По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием - на 30-45 минут.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 11:11
Во Франции призвали Макрона не встречаться с Путиным
 
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