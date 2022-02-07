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В Подмосковье началась регистрация на участие в гонке "Лыжня России-2022"

В Подмосковье началась регистрация на участие в гонке "Лыжня России-2022" - РИА Новости, 07.02.2022

В Подмосковье началась регистрация на участие в гонке "Лыжня России-2022"

Массовая гонка "Лыжня России-2022" стартует 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:31

2022-02-07T12:31

2022-02-07T12:30

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовая гонка "Лыжня России-2022" стартует 12 февраля в 12:00 в Химках на территории Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", сообщает пресс-служба правительства Московской области.Ежегодная зимняя лыжная гонка, которая собирает профессиональных спортсменов и любителей, пройдет в Подмосковье в 40-й раз. Для всех лыжников подготовлена одна дистанция – 10 километров.Регистрация на гонку открыта до 8 февраля включительно. В понедельник также начинает работать специальная комиссия по допуску к соревнованиям. В связи с эпидемиологической обстановкой все взрослые участники могут выйти на "Лыжню России – 2022" только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции или сертификата о перенесённом заболевании.

https://ria.ru/20220204/fan-zony-1771077878.html

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