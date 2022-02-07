https://ria.ru/20220207/lynch-1771419370.html

Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ

Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2022

Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч присоединился к актерскому составу предстоящей драмы Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"), сообщает... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:29

2022-02-07T12:29

2022-02-07T12:29

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч присоединился к актерскому составу предстоящей драмы Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"), сообщает Variety. Роль знаменитого кинематографиста держится в строжайшем секрете, подчеркивают в издании. Детали сюжета тоже не раскрывают. Но ожидается, что это будет полуавтобиографическая картина, основанная на временах, когда Спилберг рос в Аризоне."Фабельманы" станет первым совместным проектом Линча и Спилберга. Дэвида Линча и Стивена Спилберга уже сейчас называют классиками мирового кино. Начав снимать в 70-е годы, они не только создали очень успешные фильмы, но и изменили язык кинематографа.Линч был создателем телесериала "Твин Пикс". Он также получил признание за триллеры "Синий бархат" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001), фантастическую "Дюну" (1984), драму "Простая история" (1999), а его фильм "Человек-слон" (1980) с Джоном Хертом и Энтони Хопкинсом получил восемь номинаций на "Оскар".Стивен Спилберг снял такие кинохиты, как "Челюсти" (1975), "Инопланетянин" (1982), "Парк Юрского периода" (1993), "Список Шиндлера" (1993), "Спасти рядового Райана" (1998) и множество других. В прошлом году режиссер впервые снял мюзикл — "Вестсайдскую историю" (2021). Лента уже завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" и, как отмечают в Variety, поборется еще за несколько престижных наград.

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новости культуры, кино и сериалы, дэвид линч, стивен спилберг, энтони хопкинс, аризона