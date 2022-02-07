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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/lynch-1771419370.html
Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ
Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2022
Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ
Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч присоединился к актерскому составу предстоящей драмы Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"), сообщает... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:29
2022-02-07T12:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
дэвид линч
стивен спилберг
энтони хопкинс
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч присоединился к актерскому составу предстоящей драмы Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"), сообщает Variety. Роль знаменитого кинематографиста держится в строжайшем секрете, подчеркивают в издании. Детали сюжета тоже не раскрывают. Но ожидается, что это будет полуавтобиографическая картина, основанная на временах, когда Спилберг рос в Аризоне."Фабельманы" станет первым совместным проектом Линча и Спилберга. Дэвида Линча и Стивена Спилберга уже сейчас называют классиками мирового кино. Начав снимать в 70-е годы, они не только создали очень успешные фильмы, но и изменили язык кинематографа.Линч был создателем телесериала "Твин Пикс". Он также получил признание за триллеры "Синий бархат" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001), фантастическую "Дюну" (1984), драму "Простая история" (1999), а его фильм "Человек-слон" (1980) с Джоном Хертом и Энтони Хопкинсом получил восемь номинаций на "Оскар".Стивен Спилберг снял такие кинохиты, как "Челюсти" (1975), "Инопланетянин" (1982), "Парк Юрского периода" (1993), "Список Шиндлера" (1993), "Спасти рядового Райана" (1998) и множество других. В прошлом году режиссер впервые снял мюзикл — "Вестсайдскую историю" (2021). Лента уже завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" и, как отмечают в Variety, поборется еще за несколько престижных наград.
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новости культуры, кино и сериалы, дэвид линч, стивен спилберг, энтони хопкинс, аризона
12:29 07.02.2022
 
Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ

Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга, пишут СМИ

© AP Photo / Dan SteinbergРежиссер и исполнительный продюсер нового сезона сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч
Режиссер и исполнительный продюсер нового сезона сериала Твин Пикс Дэвид Линч - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Dan Steinberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч присоединился к актерскому составу предстоящей драмы Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"), сообщает Variety.
Роль знаменитого кинематографиста держится в строжайшем секрете, подчеркивают в издании.
Детали сюжета тоже не раскрывают. Но ожидается, что это будет полуавтобиографическая картина, основанная на временах, когда Спилберг рос в Аризоне.
"Фабельманы" станет первым совместным проектом Линча и Спилберга.
Дэвида Линча и Стивена Спилберга уже сейчас называют классиками мирового кино. Начав снимать в 70-е годы, они не только создали очень успешные фильмы, но и изменили язык кинематографа.
Линч был создателем телесериала "Твин Пикс". Он также получил признание за триллеры "Синий бархат" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001), фантастическую "Дюну" (1984), драму "Простая история" (1999), а его фильм "Человек-слон" (1980) с Джоном Хертом и Энтони Хопкинсом получил восемь номинаций на "Оскар".
Стивен Спилберг снял такие кинохиты, как "Челюсти" (1975), "Инопланетянин" (1982), "Парк Юрского периода" (1993), "Список Шиндлера" (1993), "Спасти рядового Райана" (1998) и множество других. В прошлом году режиссер впервые снял мюзикл — "Вестсайдскую историю" (2021). Лента уже завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" и, как отмечают в Variety, поборется еще за несколько престижных наград.
Пресс-конференция Дэвида Линча, посвященная презентации книги Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество. - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января 2021, 17:55Культура
"Я — ни в чем не пионер". Цитаты Дэвида Линча в день его рождения
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДэвид ЛинчСтивен СпилбергЭнтони ХопкинсАризона
 
 
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