Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/losano-1771469713.html
Умерла испанская актриса Маргарита Лосано
Умерла испанская актриса Маргарита Лосано - РИА Новости, 07.02.2022
Умерла испанская актриса Маргарита Лосано
Испанская актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, скончалась в возрасте 91 года, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:41
2022-02-07T13:41
культура
леон
испания
мурсия (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771469981_0:34:1800:1047_1920x0_80_0_0_af570470df11d3528312c16c567c3752.jpg
МАДРИД, 7 фев - РИА Новости. Испанская актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Efe.Актриса умерла в понедельник утром в своем доме в населенном пункте Пунтас-де-Кальнегре (провинция Мурсия), сообщили местные власти.За время своей карьеры Лосано приняла участие во многих всемирно известных кинокартинах. В 1961 году она снялась в фильме "Виридиана" Бунюэля, за которым последовали работы в фильмах "За пригоршню долларов" (1964) Леоне и "Свинарник" (1969) Пазолини.После десятилетней творческой паузы Лосано сыграла одну из главных ролей в фильме "Ночь святого Лоренцо" (1982) братьев Тавиани, у которых она также снялась в картинах "Хаос" (1984) и "Доброе утро, Вавилон" (1987).В июне Лосано, по решению правительства Испании, была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.
леон
испания
мурсия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771469981_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_2c987b48aa3968489b12f8660a2ba95b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леон, испания, мурсия (город), в мире
13:41 07.02.2022
 
Умерла испанская актриса Маргарита Лосано

Умерла звезда фильмов Бунюэля и Пазолини актриса Маргарита Лосано

© Clesi Cinematografica (1968)Маргарита Лосано в фильме "Похищение человека"
Маргарита Лосано в фильме Похищение человека
© Clesi Cinematografica (1968)
Маргарита Лосано в фильме "Похищение человека". Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 фев - РИА Новости. Испанская актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Efe.
Актриса умерла в понедельник утром в своем доме в населенном пункте Пунтас-де-Кальнегре (провинция Мурсия), сообщили местные власти.
За время своей карьеры Лосано приняла участие во многих всемирно известных кинокартинах. В 1961 году она снялась в фильме "Виридиана" Бунюэля, за которым последовали работы в фильмах "За пригоршню долларов" (1964) Леоне и "Свинарник" (1969) Пазолини.
После десятилетней творческой паузы Лосано сыграла одну из главных ролей в фильме "Ночь святого Лоренцо" (1982) братьев Тавиани, у которых она также снялась в картинах "Хаос" (1984) и "Доброе утро, Вавилон" (1987).
В июне Лосано, по решению правительства Испании, была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.
 
КультураЛеонИспанияМурсия (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала