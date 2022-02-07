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Умерла испанская актриса Маргарита Лосано

Умерла испанская актриса Маргарита Лосано - РИА Новости, 07.02.2022

Умерла испанская актриса Маргарита Лосано

Испанская актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, скончалась в возрасте 91 года, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:41

2022-02-07T13:41

2022-02-07T13:41

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МАДРИД, 7 фев - РИА Новости. Испанская актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Efe.Актриса умерла в понедельник утром в своем доме в населенном пункте Пунтас-де-Кальнегре (провинция Мурсия), сообщили местные власти.За время своей карьеры Лосано приняла участие во многих всемирно известных кинокартинах. В 1961 году она снялась в фильме "Виридиана" Бунюэля, за которым последовали работы в фильмах "За пригоршню долларов" (1964) Леоне и "Свинарник" (1969) Пазолини.После десятилетней творческой паузы Лосано сыграла одну из главных ролей в фильме "Ночь святого Лоренцо" (1982) братьев Тавиани, у которых она также снялась в картинах "Хаос" (1984) и "Доброе утро, Вавилон" (1987).В июне Лосано, по решению правительства Испании, была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.

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леон, испания, мурсия (город), в мире