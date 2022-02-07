Умерла испанская актриса Маргарита Лосано
Умерла звезда фильмов Бунюэля и Пазолини актриса Маргарита Лосано
© Clesi Cinematografica (1968)Маргарита Лосано в фильме "Похищение человека"
© Clesi Cinematografica (1968)
Маргарита Лосано в фильме "Похищение человека". Архивное фото
МАДРИД, 7 фев - РИА Новости. Испанская актриса Маргарита Лосано, снимавшаяся в фильмах Луиса Бунюэля, Пьера Паоло Пазолини и Серджо Леоне, скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Efe.
Актриса умерла в понедельник утром в своем доме в населенном пункте Пунтас-де-Кальнегре (провинция Мурсия), сообщили местные власти.
За время своей карьеры Лосано приняла участие во многих всемирно известных кинокартинах. В 1961 году она снялась в фильме "Виридиана" Бунюэля, за которым последовали работы в фильмах "За пригоршню долларов" (1964) Леоне и "Свинарник" (1969) Пазолини.
После десятилетней творческой паузы Лосано сыграла одну из главных ролей в фильме "Ночь святого Лоренцо" (1982) братьев Тавиани, у которых она также снялась в картинах "Хаос" (1984) и "Доброе утро, Вавилон" (1987).
В июне Лосано, по решению правительства Испании, была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.
#ActricesEspalolas Margarita Lozano, ya retirada con 89 años, qué actriz tan importante enigmática y fascinante:'La mitad del cielo', 'Viridiana', 'Por un puñado de dólares','La culpa la tuvo un ángel', 'Good Morning Babylon', 'La misa ha terminado', 'Los farsantes','Pocilga'... pic.twitter.com/2q6jaKNslS— Eduardo Noriega (@Norihouse) October 18, 2020