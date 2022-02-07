https://ria.ru/20220207/lekarstva-1771508694.html
Миронов попросил Мурашко решить вопрос с лекарствами для детей с диабетом
Миронов попросил Мурашко решить вопрос с лекарствами для детей с диабетом - РИА Новости, 07.02.2022
Миронов попросил Мурашко решить вопрос с лекарствами для детей с диабетом
Председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил депутатский запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:28
2022-02-07T16:28
2022-02-07T16:28
общество
здоровье - общество
диабет
сергей миронов
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил депутатский запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой взять на личный контроль вопрос обеспечения лекарствами детей-инвалидов с сахарным диабетом 1-го типа, сообщила пресс-служба фракции."Прошу вас дать поручение рассмотреть данное обращение и взять под личный контроль вопрос реализации прав детей-инвалидов с сахарным диабетом 1-го типа, в части обеспечения их жизненно необходимыми медицинскими средствами – системой непрерывного мониторинга глюкозы. Ответ прошу направить в мой адрес", - говорится в обращении Миронова к Мурашко.Парламентарий отметил, что в его адрес от имени родителей детей с сахарным диабетом 1-го типа обратился депутат Воронежской гордумы Артем Рымарь по вопросу возможного нарушения прав детей-инвалидов в части обеспечения их жизненно необходимыми медицинскими средствами."Из обращения следует, что детям-инвалидам, имеющим заболевание сахарный диабет 1-го типа, жизненно необходимая и рекомендованная лечащими врачами система непрерывного мониторинга глюкозы не предоставляется. То есть не реализуется законное право на обеспечение детей медицинскими средствами", – добавил Миронов.
https://ria.ru/20220117/lekarstva-1768202354.html
https://ria.ru/20220203/retsepty-1770945961.html
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общество, здоровье - общество, диабет, сергей миронов, михаил мурашко
Миронов попросил Мурашко решить вопрос с лекарствами для детей с диабетом
Лидер СР Миронов попросил Мурашко решить вопрос с лекарствами для детей с диабетом
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил депутатский запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой взять на личный контроль вопрос обеспечения лекарствами детей-инвалидов с сахарным диабетом 1-го типа, сообщила пресс-служба фракции.
"Прошу вас дать поручение рассмотреть данное обращение и взять под личный контроль вопрос реализации прав детей-инвалидов с сахарным диабетом
1-го типа, в части обеспечения их жизненно необходимыми медицинскими средствами – системой непрерывного мониторинга глюкозы. Ответ прошу направить в мой адрес", - говорится в обращении Миронова к Мурашко.
Парламентарий отметил, что в его адрес от имени родителей детей с сахарным диабетом 1-го типа обратился депутат Воронежской гордумы Артем Рымарь по вопросу возможного нарушения прав детей-инвалидов в части обеспечения их жизненно необходимыми медицинскими средствами.
"Из обращения следует, что детям-инвалидам, имеющим заболевание сахарный диабет 1-го типа, жизненно необходимая и рекомендованная лечащими врачами система непрерывного мониторинга глюкозы не предоставляется. То есть не реализуется законное право на обеспечение детей медицинскими средствами", – добавил Миронов.