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Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей
Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей - РИА Новости, 07.02.2022
Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей
Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club будут получать ориентировки от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях, в первую очередь сведения РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:33
2022-02-07T09:33
происшествия
технологии
россия
delivery club
отряд "лизаалерт"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club будут получать ориентировки от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях, в первую очередь сведения будут приходить курьерам, находящимся близ места исчезновения человека, сообщает сервис."Delivery Club и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявляют о начале сотрудничества. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь… в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что на первом этапе сотрудничества ориентировки будут получать курьеры в 31 крупнейшем городе России. Позднее эта практика распространится на все населенные пункты, где работает сервис."Около 80% заявок на поиск пропавших, поступающих в отряд "ЛизаАлерт", – городские. Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека. Мы надеемся, что курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации и свидетельств о пропавших, которые мы будем оперативно проверять", - заявила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталья Дементьева, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html
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происшествия, технологии, россия, delivery club, отряд "лизаалерт"
09:33 07.02.2022
 
Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей

Курьеры Delivery Club будут получать ориентировки от отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурьеры службы доставки еды Delivery Club в Москве
Курьеры службы доставки еды Delivery Club в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Курьеры службы доставки еды Delivery Club в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club будут получать ориентировки от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях, в первую очередь сведения будут приходить курьерам, находящимся близ места исчезновения человека, сообщает сервис.
"Delivery Club и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявляют о начале сотрудничества. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь… в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек", - говорится в сообщении.
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В компании уточнили, что на первом этапе сотрудничества ориентировки будут получать курьеры в 31 крупнейшем городе России. Позднее эта практика распространится на все населенные пункты, где работает сервис.
"Около 80% заявок на поиск пропавших, поступающих в отряд "ЛизаАлерт", – городские. Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека. Мы надеемся, что курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации и свидетельств о пропавших, которые мы будем оперативно проверять", - заявила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталья Дементьева, чьи слова приводятся в сообщении.
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ПроисшествияТехнологииРоссияDelivery ClubОтряд "ЛизаАлерт"
 
 
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