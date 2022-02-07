https://ria.ru/20220207/kurery-1771408064.html

Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей

Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей - РИА Новости, 07.02.2022

Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей

Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club будут получать ориентировки от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях, в первую очередь сведения РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:33

2022-02-07T09:33

2022-02-07T09:33

происшествия

технологии

россия

delivery club

отряд "лизаалерт"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club будут получать ориентировки от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях, в первую очередь сведения будут приходить курьерам, находящимся близ места исчезновения человека, сообщает сервис."Delivery Club и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявляют о начале сотрудничества. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь… в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что на первом этапе сотрудничества ориентировки будут получать курьеры в 31 крупнейшем городе России. Позднее эта практика распространится на все населенные пункты, где работает сервис."Около 80% заявок на поиск пропавших, поступающих в отряд "ЛизаАлерт", – городские. Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека. Мы надеемся, что курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации и свидетельств о пропавших, которые мы будем оперативно проверять", - заявила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталья Дементьева, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/poisk-1765681570.html

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происшествия, технологии, россия, delivery club, отряд "лизаалерт"