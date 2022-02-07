Курьеры Delivery Club помогут отрядам "ЛизаАлерт" в поиске пропавших людей
Курьеры Delivery Club будут получать ориентировки от отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурьеры службы доставки еды Delivery Club в Москве
Курьеры службы доставки еды Delivery Club в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club будут получать ориентировки от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропавших людях, в первую очередь сведения будут приходить курьерам, находящимся близ места исчезновения человека, сообщает сервис.
"Delivery Club и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявляют о начале сотрудничества. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь… в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек", - говорится в сообщении.
3 февраля, 04:08"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают около 180 тысяч человек
В компании уточнили, что на первом этапе сотрудничества ориентировки будут получать курьеры в 31 крупнейшем городе России. Позднее эта практика распространится на все населенные пункты, где работает сервис.
"Около 80% заявок на поиск пропавших, поступающих в отряд "ЛизаАлерт", – городские. Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека. Мы надеемся, что курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации и свидетельств о пропавших, которые мы будем оперативно проверять", - заявила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталья Дементьева, чьи слова приводятся в сообщении.
27 декабря 2021, 16:04В РоссииВ отряде "ЛизаАлерт" объяснили, что делать, если пропал близкий человек