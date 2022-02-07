https://ria.ru/20220207/kredit-1771377932.html

Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам

Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам - РИА Новости, 07.02.2022

Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам

Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:13

2022-02-07T03:13

2022-02-07T03:13

максим кваша

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.Поэтому первый шаг в решении долговых проблем — анализ бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов, считает он. Второй шаг — попытаться увеличить доходы. Можно, например, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.Третий шаг — пересмотреть и оценить условия кредитов и постараться в первую очередь погасить самые дорогие кредиты. Как правило, они — самые короткие. Четвертый шаг требуется, если нужна реструктуризация кредитов.Наконец, пятый шаг — дисциплинироваться, чтобы "аккуратно вести личный бюджет и экономить, даже на мелочах", подчеркивает Кваша.

https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html

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максим кваша, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)