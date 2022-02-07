Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/kredit-1771377932.html
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам - РИА Новости, 07.02.2022
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам
Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:13
2022-02-07T03:13
максим кваша
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602528575_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c1f214b9947760c81c950be9446595cf.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.Поэтому первый шаг в решении долговых проблем — анализ бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов, считает он. Второй шаг — попытаться увеличить доходы. Можно, например, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.Третий шаг — пересмотреть и оценить условия кредитов и постараться в первую очередь погасить самые дорогие кредиты. Как правило, они — самые короткие. Четвертый шаг требуется, если нужна реструктуризация кредитов.Наконец, пятый шаг — дисциплинироваться, чтобы "аккуратно вести личный бюджет и экономить, даже на мелочах", подчеркивает Кваша.
https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602528575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d3552917d6a18fbe4bab03a4b8ced1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим кваша, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
03:13 07.02.2022
 
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам

Эксперт Кваша: для избавления от долгов в первую очередь нужно погасить дорогие кредиты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.
Поэтому первый шаг в решении долговых проблем — анализ бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов, считает он. Второй шаг — попытаться увеличить доходы. Можно, например, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.
"И если это получилось, то нужно не тратить больше, а пустить эти средства на сбережения, а лучше — на ускоренное погашение кредитов. И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения", — добавляет Кваша.
Третий шаг — пересмотреть и оценить условия кредитов и постараться в первую очередь погасить самые дорогие кредиты. Как правило, они — самые короткие. Четвертый шаг требуется, если нужна реструктуризация кредитов.
Наконец, пятый шаг — дисциплинироваться, чтобы "аккуратно вести личный бюджет и экономить, даже на мелочах", подчеркивает Кваша.
Не плачу кредит, что будет - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 14:53
Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать
 
Максим КвашаЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала