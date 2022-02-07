https://ria.ru/20220207/kredit-1771377932.html
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам - РИА Новости, 07.02.2022
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам
Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:13
2022-02-07T03:13
2022-02-07T03:13
максим кваша
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602528575_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c1f214b9947760c81c950be9446595cf.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.Поэтому первый шаг в решении долговых проблем — анализ бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов, считает он. Второй шаг — попытаться увеличить доходы. Можно, например, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.Третий шаг — пересмотреть и оценить условия кредитов и постараться в первую очередь погасить самые дорогие кредиты. Как правило, они — самые короткие. Четвертый шаг требуется, если нужна реструктуризация кредитов.Наконец, пятый шаг — дисциплинироваться, чтобы "аккуратно вести личный бюджет и экономить, даже на мелочах", подчеркивает Кваша.
https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602528575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d3552917d6a18fbe4bab03a4b8ced1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим кваша, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Специалист назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам
Эксперт Кваша: для избавления от долгов в первую очередь нужно погасить дорогие кредиты
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Без анализа личных финансов и расходов, невозможно разобраться с долгами, отмечает в беседе с агентством "Прайм
" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.
Поэтому первый шаг в решении долговых проблем — анализ бюджета, текущих, планируемых и возможных доходов и расходов, считает он. Второй шаг — попытаться увеличить доходы. Можно, например, найти подработку или сдать в аренду пустующую недвижимость.
"И если это получилось, то нужно не тратить больше, а пустить эти средства на сбережения, а лучше — на ускоренное погашение кредитов. И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения", — добавляет Кваша.
Третий шаг — пересмотреть и оценить условия кредитов и постараться в первую очередь погасить самые дорогие кредиты. Как правило, они — самые короткие. Четвертый шаг требуется, если нужна реструктуризация кредитов.
Наконец, пятый шаг — дисциплинироваться, чтобы "аккуратно вести личный бюджет и экономить, даже на мелочах", подчеркивает Кваша.