https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП

Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП - РИА Новости, 07.02.2022

Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП

Предприниматели теперь смогут подать заявку на кредит в МСП Банке при помощи специального сервиса Цифровой платформы МСП, открытой для пользователей на домене... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:00

2022-02-07T12:00

2022-02-07T12:00

петр засельский

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предприниматели теперь смогут подать заявку на кредит в МСП Банке при помощи специального сервиса Цифровой платформы МСП, открытой для пользователей на домене МСП.РФ, сообщает пресс-служба банка.Данный сервис, как и вся экосистема, разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и реализуются в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточняется в сообщении.На Цифровой платформе малый бизнес может привлечь кредит в размере до 10 миллионов рублей. В настоящее время на платформе присутствуют 8 банков-партнеров, их число в дальнейшем может увеличиваться по запросу банков и пользователей. При этом предприниматель в рамках одного заявления может направить заявку на получение кредита сразу в несколько банков. Ответ с предварительно одобренными предложениями от банков придет в личный кабинет пользователя, где тот сможет выбрать оптимальный вариант. При этом, предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита.

https://ria.ru/20220201/kalendar-1770467398.html

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петр засельский, корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика