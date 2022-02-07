Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП
© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Предприниматели теперь смогут подать заявку на кредит в МСП Банке при помощи специального сервиса Цифровой платформы МСП, открытой для пользователей на домене МСП.РФ, сообщает пресс-служба банка.
Данный сервис, как и вся экосистема, разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и реализуются в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточняется в сообщении.
На Цифровой платформе малый бизнес может привлечь кредит в размере до 10 миллионов рублей. В настоящее время на платформе присутствуют 8 банков-партнеров, их число в дальнейшем может увеличиваться по запросу банков и пользователей. При этом предприниматель в рамках одного заявления может направить заявку на получение кредита сразу в несколько банков. Ответ с предварительно одобренными предложениями от банков придет в личный кабинет пользователя, где тот сможет выбрать оптимальный вариант. При этом, предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита.
"Кредит до 10 миллионов рублей - один из самых востребованных на данный момент в продуктовой линейке банка. За последние четыре месяца около 1,5 тысяч предпринимателей получили беззалоговые кредиты по продукту "Экспресс-поддержка" на общую сумму более 10 миллиардов рублей. К преимуществам продукта относятся выдача онлайн за 72 часа, а заявки принимаются из любой точки России", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.