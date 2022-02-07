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За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей
За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей - РИА Новости, 07.02.2022
За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей
Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:15
2022-02-07T12:15
происшествия
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ил-86
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщил РИА Новости представитель суда.По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Ранее сообщалось, что ущерб оценивался более чем в 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело о краже в конце прошлого года дело было передано в суд."На стадии предварительного расследования от Минобороны к Хачунцу был заявлен гражданский иск на сумму 2 712 891 рубль. Он будет рассмотрен в рамках уголовного дела", - сказал представитель суда.По его словам, сейчас по уголовному делу ведется судебное следствие, идет допрос свидетелей.Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".Как Хачунц проник на территорию предприятия, не сообщается.
https://ria.ru/20210806/samolet-1744716361.html
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происшествия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-86
12:15 07.02.2022
 
За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей

Минобороны потребовало 2,7 миллиона рублей по делу о краже из самолета "Судного дня"

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кресла для судей в зале заседаний
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Ранее сообщалось, что ущерб оценивался более чем в 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело о краже в конце прошлого года дело было передано в суд.
"На стадии предварительного расследования от Минобороны к Хачунцу был заявлен гражданский иск на сумму 2 712 891 рубль. Он будет рассмотрен в рамках уголовного дела", - сказал представитель суда.
По его словам, сейчас по уголовному делу ведется судебное следствие, идет допрос свидетелей.
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Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
Как Хачунц проник на территорию предприятия, не сообщается.
 
ПроисшествияРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-86
 
 
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