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За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей
За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей - РИА Новости, 07.02.2022
За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей
Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:15
2022-02-07T12:15
2022-02-07T12:15
происшествия
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ил-86
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщил РИА Новости представитель суда.По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Ранее сообщалось, что ущерб оценивался более чем в 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело о краже в конце прошлого года дело было передано в суд."На стадии предварительного расследования от Минобороны к Хачунцу был заявлен гражданский иск на сумму 2 712 891 рубль. Он будет рассмотрен в рамках уголовного дела", - сказал представитель суда.По его словам, сейчас по уголовному делу ведется судебное следствие, идет допрос свидетелей.Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".Как Хачунц проник на территорию предприятия, не сообщается.
https://ria.ru/20210806/samolet-1744716361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-86
За кражу из самолета "Судного дня" предъявили иск в 2,7 миллиона рублей
Минобороны потребовало 2,7 миллиона рублей по делу о краже из самолета "Судного дня"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Ранее сообщалось, что ущерб оценивался более чем в 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело о краже в конце прошлого года дело было передано в суд.
"На стадии предварительного расследования от Минобороны
к Хачунцу был заявлен гражданский иск на сумму 2 712 891 рубль. Он будет рассмотрен в рамках уголовного дела", - сказал представитель суда.
По его словам, сейчас по уголовному делу ведется судебное следствие, идет допрос свидетелей.
Ил-80 (Ил-86ВзПУ
) - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
Как Хачунц проник на территорию предприятия, не сообщается.