https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771467773.html
Эксперты рассказали, как в разных странах смягчают антиковидные ограничения
Эксперты рассказали, как в разных странах смягчают антиковидные ограничения - РИА Новости, 07.02.2022
Эксперты рассказали, как в разных странах смягчают антиковидные ограничения
Полностью отменили или смягчили меры по борьбе с ковидом в Швейцарии, Швеции, Норвегии, Испании и других странах, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:40
2022-02-07T17:40
2022-02-07T17:40
туризм
туризм
новости - туризм
норвегия
россия
италия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Полностью отменили или смягчили меры по борьбе с ковидом в Швейцарии, Швеции, Норвегии, Испании и других странах, сообщает АТОР.РоссияС 6 февраля контактировавшим с больными COVID-19 можно больше не самоизолироваться. Также Роспотребнадзор и Минздрав РФ сообщили, что заболевшие после 6 февраля будут лечиться не 14 дней, а только семь. Отменен и второй тест, ранее необходимый для выписки.Обсуждается возможность получения QR-кода при наличии антител. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что правило будет действовать с 1 февраля. Но пока вопрос находится на рассмотрении Минздрава РФ.ИспанияВ Испании уже на этой неделе планируют отменить обязательное ношение масок на улице. Ожидается, что правительство примет решение во вторник, а в силу оно вступит через два дня.В Арагоне отменили требование предъявлять сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста для доступа в бары и рестораны, а также сняли все ограничения на часы работы и вместимость этих заведений. В Стране Басков больше не требуют ковид-сертификат, а на Канарских островах бары и рестораны запрашивают его на свое усмотрение.ИталияВ Италии продолжают действовать жесткие меры по борьбе с COVID-19. Ношение масок на улице все еще обязательно. Но премьер-министр Марио Драги сообщил, что уже на этой неделе будет объявлен график отмены ограничений по COVID-19. Многие, ранее действовавшие в транспорте, барах и ресторанах, уже сняты для привитых. На этой неделе в Италии ждут и возможного открытия границ для туристов из России.НорвегияНорвегия отменит большинство оставшихся мер против COVID-19, поскольку новая волна коронавируса вряд ли поставит под угрозу работу службы здравоохранения, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.Ресторанам снова разрешат подавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а ограничение в десять гостей в частных домах должно быть снято.ФранцияВо Франции отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Ограничения по вместимости для концертных залов, стадионов и мероприятий также были сняты. По-прежнему рекомендуется работать из дома, но теперь это не обязательное требование.Однако на фоне смягчения одних ограничений появились другие. В частности, введен новый паспорт вакцинации вместо действовавшего ранее сертификата. Последний можно было получить при наличии отрицательного ПЦР-теста. А паспорт вакцинации выдают только после прививки.ШвейцарияПравительство страны отменило распоряжение работать на дому и требование о карантине для контактировавших с заболевшими. Швейцарцы рассматривают возможность отмены всех антиковидных мер с 17 февраля. Планируется, что в первую очередь это коснется запрета на частные собрания и необходимости получать COVID-пропуск.ШвецияВ Швеции 9 февраля прекратят действовать почти все ограничения против COVID-19. Барам и ресторанам не придется закрываться раньше обычного, отменят лимит в 500 гостей для больших помещений. Требование о вакцинации и самоизоляции в случае заболевания сохранятся.ЮАРТе, кто переносят ковид бессимптомно, а также контактировавшие с больными больше не обязаны изолироваться. Если недомогание есть, карантин будет длиться семь дней вместо десяти.
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https://ria.ru/20220204/ispaniya-1771084103.html
https://ria.ru/20220201/italiya-1770447471.html
https://ria.ru/20220202/norvegiya-1770625093.html
https://ria.ru/20220204/frantsiya-1770825061.html
https://ria.ru/20220202/ogranicheniya-1770714286.html
https://ria.ru/20220118/shvetsiya-1768399779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, норвегия, россия, италия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, испания, франция, швейцария, швеция, юар, коронавирус covid-19, туристы
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Полностью отменили или смягчили меры по борьбе с ковидом в Швейцарии, Швеции, Норвегии, Испании и других странах, сообщает
АТОР.
Россия
С 6 февраля контактировавшим с больными COVID-19 можно больше не самоизолироваться. Также Роспотребнадзор и Минздрав РФ сообщили, что заболевшие после 6 февраля будут лечиться не 14 дней, а только семь. Отменен и второй тест, ранее необходимый для выписки.
Обсуждается возможность получения QR-кода при наличии антител. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что правило будет действовать с 1 февраля. Но пока вопрос находится на рассмотрении Минздрава РФ.
Испания
В Испании уже на этой неделе планируют отменить обязательное ношение масок на улице. Ожидается, что правительство примет решение во вторник, а в силу оно вступит через два дня.
В Арагоне отменили требование предъявлять сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста для доступа в бары и рестораны, а также сняли все ограничения на часы работы и вместимость этих заведений. В Стране Басков больше не требуют ковид-сертификат, а на Канарских островах бары и рестораны запрашивают его на свое усмотрение.
Италия
В Италии продолжают действовать жесткие меры по борьбе с COVID-19. Ношение масок на улице все еще обязательно. Но премьер-министр Марио Драги сообщил, что уже на этой неделе будет объявлен график отмены ограничений по COVID-19. Многие, ранее действовавшие в транспорте, барах и ресторанах, уже сняты для привитых. На этой неделе в Италии ждут и возможного открытия границ для туристов из России.
Норвегия
Норвегия отменит большинство оставшихся мер против COVID-19, поскольку новая волна коронавируса вряд ли поставит под угрозу работу службы здравоохранения, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
Ресторанам снова разрешат подавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а ограничение в десять гостей в частных домах должно быть снято.
Франция
Во Франции отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе. Ограничения по вместимости для концертных залов, стадионов и мероприятий также были сняты. По-прежнему рекомендуется работать из дома, но теперь это не обязательное требование.
Однако на фоне смягчения одних ограничений появились другие. В частности, введен новый паспорт вакцинации вместо действовавшего ранее сертификата. Последний можно было получить при наличии отрицательного ПЦР-теста. А паспорт вакцинации выдают только после прививки.
Швейцария
Правительство страны отменило распоряжение работать на дому и требование о карантине для контактировавших с заболевшими. Швейцарцы рассматривают возможность отмены всех антиковидных мер с 17 февраля. Планируется, что в первую очередь это коснется запрета на частные собрания и необходимости получать COVID-пропуск.
Швеция
В Швеции 9 февраля прекратят действовать почти все ограничения против COVID-19. Барам и ресторанам не придется закрываться раньше обычного, отменят лимит в 500 гостей для больших помещений. Требование о вакцинации и самоизоляции в случае заболевания сохранятся.
ЮАР
Те, кто переносят ковид бессимптомно, а также контактировавшие с больными больше не обязаны изолироваться. Если недомогание есть, карантин будет длиться семь дней вместо десяти.