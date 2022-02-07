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Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России - РИА Новости, 07.02.2022

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю выросла в 84 субъектах РФ, снизилась на 5,7% в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:55

2022-02-07T11:55

2022-02-07T11:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю выросла в 84 субъектах РФ, снизилась на 5,7% в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 763,85 и возрос на 63,04% по сравнению с предыдущей неделей."Увеличение заболеваемости произошло в 84 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости на 5,7% отмечено в городе Москва", - говорится в сообщении.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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