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Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России - РИА Новости, 07.02.2022
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю выросла в 84 субъектах РФ, снизилась на 5,7% в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:55
2022-02-07T11:55
2022-02-07T11:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю выросла в 84 субъектах РФ, снизилась на 5,7% в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 763,85 и возрос на 63,04% по сравнению с предыдущей неделей."Увеличение заболеваемости произошло в 84 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости на 5,7% отмечено в городе Москва", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 84 регионах России и снизилась в Москве