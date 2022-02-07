https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771442143.html

В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19

В Москве за сутки выявлено 15 442 новых случая COVID-19, скончались 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:52

2022-02-07T11:52

2022-02-07T12:00

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коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 15 442 новых случая COVID-19, скончались 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 15 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 8,6%... За сутки госпитализированы 1 322 человека. На ИВЛ находятся 569 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 13 097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 047 924. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220128/omikron-1769975383.html

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