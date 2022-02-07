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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771442143.html
В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19
В Москве за сутки выявлено 15 442 новых случая COVID-19, скончались 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:52
2022-02-07T12:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 15 442 новых случая COVID-19, скончались 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 15 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 8,6%... За сутки госпитализированы 1 322 человека. На ИВЛ находятся 569 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 13 097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 047 924. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, москва
11:52 07.02.2022 (обновлено: 12:00 07.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 1322 заболевших COVID-19

В Москве за сутки выявили 15 442 новых случая COVID-19, умерли 83 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 15 442 новых случая COVID-19, скончались 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено 15 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 8,6%... За сутки госпитализированы 1 322 человека. На ИВЛ находятся 569 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
Уточняется, что в городе выздоровели ещё 13 097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 047 924. В столице скончались 83 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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