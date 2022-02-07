https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771435890.html

Россиянам предрекли новые штаммы коронавируса и ограничения

В Роспотребнадзоре допустили появление новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 07.02.2022

Россиянам предрекли новые штаммы коронавируса и ограничения

Продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны. Об этом заместитель директора по... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:38

2022-02-07T11:38

2022-02-07T13:57

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

ботсвана

россия

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны. Об этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила в эфире телеканала "Россия 1"."Думаю, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", — сказала она.Пшеничная подчеркнула, что при таком сценарии действующих мер по борьбе с COVID-19 будет достаточно. Однако если новые штаммы спровоцируют более тяжелое течение болезни, то вполне вероятно, что Роспотребнадзору придется вернуть отмененные ограничения.В конце ноября в Ботсване и ЮАР выявили мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету: им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.

https://ria.ru/20220206/simptomy-1771341282.html

https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771103914.html

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юар

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общество, здоровье - общество, анна попова, ботсвана, россия, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная