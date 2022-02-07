Россиянам предрекли новые штаммы коронавируса и ограничения

11:38 07.02.2022 (обновлено: 13:57 07.02.2022)
В Роспотребнадзоре допустили появление новых штаммов коронавируса
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная не исключила появление новых штаммов коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник диагностического центра лабораторных исследований депздрава Москвы проводит ПЦР-исследование
Сотрудник диагностического центра лабораторных исследований депздрава Москвы проводит ПЦР-исследование
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны. Об этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила в эфире телеканала "Россия 1".
"Думаю, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", — сказала она.
Пшеничная подчеркнула, что при таком сценарии действующих мер по борьбе с COVID-19 будет достаточно. Однако если новые штаммы спровоцируют более тяжелое течение болезни, то вполне вероятно, что Роспотребнадзору придется вернуть отмененные ограничения.
В конце ноября в Ботсване и ЮАР выявили мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету: им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.