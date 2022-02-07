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https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771404754.html
В Якутске смягчат ограничения по COVID-19
В Якутске смягчат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022
В Якутске смягчат ограничения по COVID-19
Меры ограничений по коронавирусу смягчат в Якутске из-за спада заболеваемости, в районах ситуация остается напряженной, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:18
2022-02-07T09:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
айсен николаев
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коронавирус в россии
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коронавирусы
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ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Меры ограничений по коронавирусу смягчат в Якутске из-за спада заболеваемости, в районах ситуация остается напряженной, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Как отметили в кабмине, глава региона Айсен Николаев в понедельник провел заседание оперативного штаба.За последние сутки в республике выявили 3802 инфицированных, число выздоровевших за сутки составило 3210 человека."Николаев анонсировал новый указ, который выйдет на днях. Предварительно известно, что будут смягчены ограничительные меры в столице республики", - рассказали в пресс-службе.В свою очередь, число новых случаев коронавируса растет в районах Якутии. Глава региона распорядился увеличить телемедицинские консультации из Якутска."По словам главного санитарного врача (республики - ред.) Маргариты Игнатьевой, школы будут переведены на очное обучение. Однако при 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Тем не менее, из-за высокого эпидпорога Николаев дал поручение продолжить дистанционное обучение до 15 февраля в Якутске и ряде муниципалитетов", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности по коронавирусу и ограничительные меры в Якутии продлили до 1 марта.
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общество, здоровье - общество, айсен николаев, якутск, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
09:18 07.02.2022
 
В Якутске смягчат ограничения по COVID-19

В Якутске смягчат ограничения по коронавирусу из-за спада заболеваемости

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Якутск
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Меры ограничений по коронавирусу смягчат в Якутске из-за спада заболеваемости, в районах ситуация остается напряженной, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, глава региона Айсен Николаев в понедельник провел заседание оперативного штаба.
За последние сутки в республике выявили 3802 инфицированных, число выздоровевших за сутки составило 3210 человека.
"Николаев анонсировал новый указ, который выйдет на днях. Предварительно известно, что будут смягчены ограничительные меры в столице республики", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, число новых случаев коронавируса растет в районах Якутии. Глава региона распорядился увеличить телемедицинские консультации из Якутска.
"По словам главного санитарного врача (республики - ред.) Маргариты Игнатьевой, школы будут переведены на очное обучение. Однако при 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Тем не менее, из-за высокого эпидпорога Николаев дал поручение продолжить дистанционное обучение до 15 февраля в Якутске и ряде муниципалитетов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности по коронавирусу и ограничительные меры в Якутии продлили до 1 марта.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАйсен НиколаевЯкутскКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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