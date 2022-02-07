10:16 07.02.2022 (обновлено: 10:20 07.02.2022)
В МИД назвали условие распространения контроля на стратегические системы
Глава департамента МИД Ермаков: контроль над стратсистемами может быть только взаимным
Министерство иностранных дел России
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки в рамках диалога невозможны, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Что касается наших перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата. Это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлые бомбардировщики. На другие средства, не относящиеся к упомянутым категориям, установленные ДСНВ требования не распространяются", - сказал Ермаков, отвечая на вопрос, будет ли Россия включать перспективные системы в действующий Договор о СНВ или этот вопрос уже должен рассматриваться только в контексте будущего "уравнения безопасности".
"Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности. Односторонние шаги навстречу пожеланиям и требованиям США невозможны", - отметил Ермаков.
В Женеве в развитие встречи президентов РФ и США летом 2021 года прошли два раунда межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам последней встречи, которая состоялась в конце сентября, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект".
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