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В МИД назвали условие распространения контроля на стратегические системы
В МИД назвали условие распространения контроля на стратегические системы - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД назвали условие распространения контроля на стратегические системы
Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:16
2022-02-07T10:20
безопасность
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки в рамках диалога невозможны, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Что касается наших перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата. Это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлые бомбардировщики. На другие средства, не относящиеся к упомянутым категориям, установленные ДСНВ требования не распространяются", - сказал Ермаков, отвечая на вопрос, будет ли Россия включать перспективные системы в действующий Договор о СНВ или этот вопрос уже должен рассматриваться только в контексте будущего "уравнения безопасности"."Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности. Односторонние шаги навстречу пожеланиям и требованиям США невозможны", - отметил Ермаков.В Женеве в развитие встречи президентов РФ и США летом 2021 года прошли два раунда межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам последней встречи, которая состоялась в конце сентября, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект".
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безопасность, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:16 07.02.2022 (обновлено: 10:20 07.02.2022)
 
В МИД назвали условие распространения контроля на стратегические системы

Глава департамента МИД Ермаков: контроль над стратсистемами может быть только взаимным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство иностранных дел России
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки в рамках диалога невозможны, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Что касается наших перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата. Это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлые бомбардировщики. На другие средства, не относящиеся к упомянутым категориям, установленные ДСНВ требования не распространяются", - сказал Ермаков, отвечая на вопрос, будет ли Россия включать перспективные системы в действующий Договор о СНВ или этот вопрос уже должен рассматриваться только в контексте будущего "уравнения безопасности".
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"Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности. Односторонние шаги навстречу пожеланиям и требованиям США невозможны", - отметил Ермаков.
В Женеве в развитие встречи президентов РФ и США летом 2021 года прошли два раунда межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам последней встречи, которая состоялась в конце сентября, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект".
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