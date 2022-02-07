https://ria.ru/20220207/kongress-1771477460.html

На конгресс математиков в России прибудут более пяти тысяч участников

На конгресс математиков в России прибудут более пяти тысяч участников - РИА Новости, 07.02.2022

На конгресс математиков в России прибудут более пяти тысяч участников

Более 5 тысяч участников из 144 стран зарегистрировались на Международный математический конгресс, который пройдет в июле в Петербурге, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:09

2022-02-07T14:09

2022-02-07T14:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Более 5 тысяч участников из 144 стран зарегистрировались на Международный математический конгресс, который пройдет в июле в Петербурге, сообщил журналистам вице-председатель оргкомитета по подготовке и проведению МКМ, лауреат медали Филдса (2010) Станислав Смирнов."На сегодняшний момент мы имеем более 5 тысяч зарегистрировавшихся участников из 144 стран… Представлен фактически весь земной шар", - сказал Смирнов, упомянув среди стран-участниц Индию, Китай, Бразилию, Италию, США, страны Африки и другие государства.По его словам, планируется порядка 30 пленарных часовых лекций и 200 секционных докладов. "Эти доклады - не только математика, но и много прилегающих областей", - отметил он. Смирнов добавил, что среди приглашенных докладчиков – ведущий специалист из Канады по гравитационным волнам Франц Преториус. Также на конгрессе выступит французский учёный в области информатики Ян Лекун и многие другие ученые с мировым именем. Кроме того, в рамках конгресса запланировала международная встреча женщин-математиков.Международный математический конгресс пройдет в Петербурге с 6 по 14 июля. Мероприятие проводится международным союзом математиков один раз в четыре года. На конгрессе представляются доклады о наиболее выдающихся достижениях в математике, вручаются Филдсовские премии, которые являются эквивалентом Нобелевской премии в области математики, а также награды за достижения в прикладной математике, вычислительной математике и геометрии, популяризации математики.

https://ria.ru/20211207/fotokhost-1762586569.html

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италия, африка, сша, санкт-петербург, математика, наука