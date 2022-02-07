Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220207/knigi-1771505205.html
Названы самые популярные у россиян книги о духовности
Названы самые популярные у россиян книги о духовности - РИА Новости, 07.02.2022
Названы самые популярные у россиян книги о духовности
Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила "Книга Бытия. Ветхий Завет" в аудиоформате, следует из исследования, проведенного для РИА Новости платформой... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:12
2022-02-07T16:12
религия
литрес
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768721155_0:41:2756:1591_1920x0_80_0_0_6de4f9eee6bfcc17107029d244336cf3.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила "Книга Бытия. Ветхий Завет" в аудиоформате, следует из исследования, проведенного для РИА Новости платформой "ЛитРес".На втором и третьем месте – аудиокниги "Библия. Новый завет" и мистический роман "Две жизни" Конкордии Антаровой, оперной певицы, писательницы и педагога.Бестселлер в аудиоформате "Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему" монаха Йонге Мингьюр Ринпоче занял четвертое место. На пятом месте – "Беседы с Богом. Необычный диалог" Нила Дональда Уолша.В топ-10 также вошли электронные книги "Евангелие" и "Теперь нам можно все, но мы еще не хотим: давайте уже захотим" Алины Малиновской, аудиосборник "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова), бестселлер в аудиоформате "Книга радости" Дугласа Абрамса, в основе которого — запись беседы духовных лидеров современности Далай-ламы и архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту, а также аудиокнига "Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна".Ранее в пресс-службе "ЛитРес" РИА Новости сообщили, что продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%. По мнению зампредседателя издательского совета Русской православной церкви иеромонаха Макария, интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как "люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности, у них обостряются религиозные переживания".
https://ria.ru/20210726/pisatel-1742874371.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768721155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab70f82e9c220c95c4e4c45de1e0a2f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литрес, русская православная церковь
16:12 07.02.2022
 

Названы самые популярные у россиян книги о духовности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБиблия в руках осужденного в колонии
Библия в руках осужденного в колонии - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила "Книга Бытия. Ветхий Завет" в аудиоформате, следует из исследования, проведенного для РИА Новости платформой "ЛитРес".
На втором и третьем месте – аудиокниги "Библия. Новый завет" и мистический роман "Две жизни" Конкордии Антаровой, оперной певицы, писательницы и педагога.
Бестселлер в аудиоформате "Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему" монаха Йонге Мингьюр Ринпоче занял четвертое место. На пятом месте – "Беседы с Богом. Необычный диалог" Нила Дональда Уолша.
В топ-10 также вошли электронные книги "Евангелие" и "Теперь нам можно все, но мы еще не хотим: давайте уже захотим" Алины Малиновской, аудиосборник "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова), бестселлер в аудиоформате "Книга радости" Дугласа Абрамса, в основе которого — запись беседы духовных лидеров современности Далай-ламы и архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту, а также аудиокнига "Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна".
Ранее в пресс-службе "ЛитРес" РИА Новости сообщили, что продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%. По мнению зампредседателя издательского совета Русской православной церкви иеромонаха Макария, интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как "люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности, у них обостряются религиозные переживания".
Писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир Малягин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля 2021, 10:36Религия
Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге
 
РелигияЛитРесРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала