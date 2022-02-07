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Названы самые популярные у россиян книги о духовности
Названы самые популярные у россиян книги о духовности - РИА Новости, 07.02.2022
Названы самые популярные у россиян книги о духовности
Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила "Книга Бытия. Ветхий Завет" в аудиоформате, следует из исследования, проведенного для РИА Новости платформой... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:12
2022-02-07T16:12
2022-02-07T16:12
религия
литрес
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила "Книга Бытия. Ветхий Завет" в аудиоформате, следует из исследования, проведенного для РИА Новости платформой "ЛитРес".На втором и третьем месте – аудиокниги "Библия. Новый завет" и мистический роман "Две жизни" Конкордии Антаровой, оперной певицы, писательницы и педагога.Бестселлер в аудиоформате "Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему" монаха Йонге Мингьюр Ринпоче занял четвертое место. На пятом месте – "Беседы с Богом. Необычный диалог" Нила Дональда Уолша.В топ-10 также вошли электронные книги "Евангелие" и "Теперь нам можно все, но мы еще не хотим: давайте уже захотим" Алины Малиновской, аудиосборник "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова), бестселлер в аудиоформате "Книга радости" Дугласа Абрамса, в основе которого — запись беседы духовных лидеров современности Далай-ламы и архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту, а также аудиокнига "Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна".Ранее в пресс-службе "ЛитРес" РИА Новости сообщили, что продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%. По мнению зампредседателя издательского совета Русской православной церкви иеромонаха Макария, интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как "люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности, у них обостряются религиозные переживания".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литрес, русская православная церковь
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Рейтинг духовной литературы за 2021 год возглавила "Книга Бытия. Ветхий Завет" в аудиоформате, следует из исследования, проведенного для РИА Новости платформой "ЛитРес".
На втором и третьем месте – аудиокниги "Библия. Новый завет" и мистический роман "Две жизни" Конкордии Антаровой, оперной певицы, писательницы и педагога.
Бестселлер в аудиоформате "Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему" монаха Йонге Мингьюр Ринпоче занял четвертое место. На пятом месте – "Беседы с Богом. Необычный диалог" Нила Дональда Уолша.
В топ-10 также вошли электронные книги "Евангелие" и "Теперь нам можно все, но мы еще не хотим: давайте уже захотим" Алины Малиновской, аудиосборник "Несвятые святые" и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова), бестселлер в аудиоформате "Книга радости" Дугласа Абрамса, в основе которого — запись беседы духовных лидеров современности Далай-ламы и архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту, а также аудиокнига "Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна".
Ранее в пресс-службе "ЛитРес
" РИА Новости сообщили, что продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%. По мнению зампредседателя издательского совета Русской православной церкви
иеромонаха Макария, интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как "люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности, у них обостряются религиозные переживания".