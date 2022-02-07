В Казахстане в руки погромщиков попало более 1,5 тысячи единиц оружия
В Казахстане к погромщикам попало более 1,5 тысячи единиц оружия из арсеналов МВД и КНБ
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи единиц оружия, в том числе гранатометы, пулеметы, автоматы, из арсеналов МВД и Комитета национальной безопасности попало руки погромщиков в Казахстане, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.
"К сожалению, имели место и такие факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы. В руки погромщиков попал огромный арсенал - более полутора тысяч единиц. В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов", - сказал он на брифинге в понедельник.
По его информации, найдено лишь 967 единиц оружия, остальное до сих пор на руках участников беспорядков. "Полицией принимаются меры к его обнаружению и изъятию", - пояснил Ожаров.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.