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https://ria.ru/20220207/kaski-1771386435.html
Канцлер ФРГ объяснил отказ Берлина поставлять Киеву оружие
Канцлер ФРГ объяснил отказ Берлина поставлять Киеву оружие - РИА Новости, 07.02.2022
Канцлер ФРГ объяснил отказ Берлина поставлять Киеву оружие
Германия передала Украине пять тысяч касок, поставки же вооружений серьезно ограничены, заявил в интервью The Washington Post канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:56
2022-02-07T09:47
в мире
олаф шольц
украина
нато
минобороны германии
германия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Германия передала Украине пять тысяч касок, поставки же вооружений серьезно ограничены, заявил в интервью The Washington Post канцлер ФРГ Олаф Шольц."Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство", — объяснил он.Минобороны республики ранее сообщило, что предоставит Киеву пять тысяч касок. Посол Украины в ФРГ неоднократно требовал начать поставки оборонительного вооружения, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Шольцем заявили, что не будут передавать оружие в регионы конфликта.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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в мире, олаф шольц, украина, нато, минобороны германии, германия
05:56 07.02.2022 (обновлено: 09:47 07.02.2022)
 
Канцлер ФРГ объяснил отказ Берлина поставлять Киеву оружие

Канцлер ФРГ Шольц: поставки оружия Украине невозможны из-за экспортных ограничений

© REUTERS / Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Германия передала Украине пять тысяч касок, поставки же вооружений серьезно ограничены, заявил в интервью The Washington Post канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущее правительство", — объяснил он.
Минобороны республики ранее сообщило, что предоставит Киеву пять тысяч касок.
Посол Украины в ФРГ неоднократно требовал начать поставки оборонительного вооружения, однако в германском правительстве во главе с социал-демократом Шольцем заявили, что не будут передавать оружие в регионы конфликта.
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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