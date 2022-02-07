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На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину
На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину - РИА Новости, 07.02.2022
На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину
Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору - ред.) на фоне... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:08
2022-02-07T17:08
в мире
авихай мандельблит
нафтали беннет
израиль
гали баарав-миара
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору - ред.) на фоне скандала со шпионским программным обеспечением, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост, сообщила пресс-служба правительства."Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - говорится в сообщении.Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.Премьер-министр Нафтали Беннет назвал это назначение одним из важных и деликатных на государственной службе, учитывая "подрыв общественного доверия к правоохранительным органам" в связи с разразившимся недавно скандалом вокруг фактов неправомерного использования полицией шпионского ПО Pegasus против граждан страны."Нам нужен хороший, крепкий и серьезный институт, которому будет доверять общественность", - сказал Беннет, слова которого приводит его канцелярия. Он отметил, что впервые в Израиле высший пост в юридической системе страны займёт женщина.
https://ria.ru/20210730/armiya-1743695897.html
https://ria.ru/20200328/1569273249.html
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в мире, авихай мандельблит, нафтали беннет, израиль, гали баарав-миара
17:08 07.02.2022
 
На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину

На пост генпрокурора Израиля назначили Гали Баарав-Миару

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору - ред.) на фоне скандала со шпионским программным обеспечением, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост, сообщила пресс-служба правительства.
"Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - говорится в сообщении.
Татьяна Остащенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля 2021, 19:39
В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего
Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.
Премьер-министр Нафтали Беннет назвал это назначение одним из важных и деликатных на государственной службе, учитывая "подрыв общественного доверия к правоохранительным органам" в связи с разразившимся недавно скандалом вокруг фактов неправомерного использования полицией шпионского ПО Pegasus против граждан страны.
"Нам нужен хороший, крепкий и серьезный институт, которому будет доверять общественность", - сказал Беннет, слова которого приводит его канцелярия. Он отметил, что впервые в Израиле высший пост в юридической системе страны займёт женщина.
Гульшара Абдыкаликова - РИА Новости, 1920, 28.03.2020
28 марта 2020, 08:10
В Казахстане на пост главы региона впервые назначили женщину
 
В миреАвихай МандельблитНафтали БеннетИзраильГали Баарав-Миара
 
 
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