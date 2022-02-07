https://ria.ru/20220207/izrail-1771518514.html

На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину

На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину - РИА Новости, 07.02.2022

На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину

Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору - ред.) на фоне... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:08

2022-02-07T17:08

2022-02-07T17:08

в мире

авихай мандельблит

нафтали беннет

израиль

гали баарав-миара

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору - ред.) на фоне скандала со шпионским программным обеспечением, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост, сообщила пресс-служба правительства."Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - говорится в сообщении.Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.Премьер-министр Нафтали Беннет назвал это назначение одним из важных и деликатных на государственной службе, учитывая "подрыв общественного доверия к правоохранительным органам" в связи с разразившимся недавно скандалом вокруг фактов неправомерного использования полицией шпионского ПО Pegasus против граждан страны."Нам нужен хороший, крепкий и серьезный институт, которому будет доверять общественность", - сказал Беннет, слова которого приводит его канцелярия. Он отметил, что впервые в Израиле высший пост в юридической системе страны займёт женщина.

https://ria.ru/20210730/armiya-1743695897.html

https://ria.ru/20200328/1569273249.html

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в мире, авихай мандельблит, нафтали беннет, израиль, гали баарав-миара