На пост генпрокурора Израиля впервые назначили женщину
На пост генпрокурора Израиля назначили Гали Баарав-Миару
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Кабмин Израиля утвердил адвоката Гали Баарав-Миару на посту юридического советника правительства Израиля (должность соответствует генпрокурору - ред.) на фоне скандала со шпионским программным обеспечением, она станет первой женщиной в истории еврейского государства, занявшей этот пост, сообщила пресс-служба правительства.
"Сегодня, в понедельник, 7 февраля, кабинет министров утвердил на должность генерального прокурора Гали Баарав-Миару", - говорится в сообщении.
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Прежний юридический советник правительства Авихай Мандельблит ушел в отставку в связи с истечением шестилетнего срока его полномочий. Адвокат Баарав-Миара была выбрана из трёх претендентов на этот пост, ее кандидатуру рекомендовал министр юстиции Гидеон Саар.
Премьер-министр Нафтали Беннет назвал это назначение одним из важных и деликатных на государственной службе, учитывая "подрыв общественного доверия к правоохранительным органам" в связи с разразившимся недавно скандалом вокруг фактов неправомерного использования полицией шпионского ПО Pegasus против граждан страны.
"Нам нужен хороший, крепкий и серьезный институт, которому будет доверять общественность", - сказал Беннет, слова которого приводит его канцелярия. Он отметил, что впервые в Израиле высший пост в юридической системе страны займёт женщина.
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