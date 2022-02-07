https://ria.ru/20220207/iznasilovanie-1771483030.html
В Якутии учитель получил 14 лет колонии за изнасилование школьницы
В Якутии учитель получил 14 лет колонии за изнасилование школьницы - РИА Новости, 07.02.2022
В Якутии учитель получил 14 лет колонии за изнасилование школьницы
Учитель в Якутии приговорен к 14 годам колонии за изнасилование 13-летней школьницы, сообщила пресс-служба СУСК России по республике. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:30
2022-02-07T14:30
2022-02-07T14:31
происшествия
ленский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Учитель в Якутии приговорен к 14 годам колонии за изнасилование 13-летней школьницы, сообщила пресс-служба СУСК России по республике."Следствием и судом установлено, что в апреле-мае 2019 года мужчина, работая учителем информатики в одной из школ Ленского района, совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование 13-летней ученицы", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что преступления были совершены в здании школы. После изобличения он уволился из образовательного учреждения."Приговором суда он признан виновным и осужден к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что 51-летний мужчина признан виновным в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, насильственных действиях сексуального характера и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.В ходе следствия к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора школы по воспитательной работе и социальный педагог."В отношении девочки проведен комплекс мероприятий реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий совершенных преступлений", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20220119/nasilie-1768584934.html
https://ria.ru/20220119/iznasilovanie-1768528161.html
ленский район
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происшествия, ленский район, республика саха (якутия)
14:30 07.02.2022 (обновлено: 14:31 07.02.2022)
В Якутии учитель получил 14 лет колонии за изнасилование школьницы
В Якутии учитель получил 14 лет колонии за изнасилование 13-летней школьницы
ЯКУТСК, 7 фев – РИА Новости.
Учитель в Якутии приговорен к 14 годам колонии за изнасилование 13-летней школьницы, сообщила
пресс-служба СУСК России по республике.
"Следствием и судом установлено, что в апреле-мае 2019 года мужчина, работая учителем информатики в одной из школ Ленского района
, совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование 13-летней ученицы", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что преступления были совершены в здании школы. После изобличения он уволился из образовательного учреждения.
"Приговором суда он признан виновным и осужден к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что 51-летний мужчина признан виновным в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, насильственных действиях сексуального характера и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В ходе следствия к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора школы по воспитательной работе и социальный педагог.
"В отношении девочки проведен комплекс мероприятий реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий совершенных преступлений", - добавили в следственном управлении.