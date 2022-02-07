https://ria.ru/20220207/izmena-1771424336.html

Владивостокский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену

Владивостокский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 07.02.2022

Владивостокский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену

Приморский краевой суд признал местного жителя виновным в сборе составляющих гостайну сведений о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок для... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:51

2022-02-07T10:51

2022-02-07T10:51

происшествия

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приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд признал местного жителя виновным в сборе составляющих гостайну сведений о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок для передачи иностранному государству и назначил подсудимому 12 лет колонии, сообщает суд."Приморским краевым судом 7 февраля провозглашён приговор в отношении К., обвинявшегося в государственной измене в форме шпионажа. Инкриминированные осуждённому деяния заключались в собирании в целях передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ "Государственная измена"."С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств ему определено минимально установленное законом наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания осуждённому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1 год. В срок лишения свободы К. зачтено время его содержания под стражей с 10 декабря 2019 года. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.В суде РИА Новости уточнили, что речь идет о Викторе Королеве. По версии следствия, пенсионер из Владивостока Виктор Королев занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Подробная фабула уголовного дела не разглашалась из-за секретности. Задержали Королева в декабре 2019 года во Владивостоке и этапировали в Москву.По данным из профиля Королева в социальной сети "Одноклассники", пенсионер посещал Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты. Увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но оправдали и осудили по делу о подготовке вооруженного мятежа. Королев также ностальгировал по Советскому Союзу.

https://ria.ru/20211224/arest-1765335168.html

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

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происшествия, россия, москва, владивосток, приморский краевой суд