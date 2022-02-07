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Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии
Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии - РИА Новости, 07.02.2022
Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии
Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:34
2022-02-07T05:34
2022-02-07T05:34
союзное государство
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безопасность
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белоруссия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.По данным Минобороны, полет выполнялся на высоте около 8 тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий-ведомый".
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, белоруссия
Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии
Российские Су-30СМ истребители выполнили патрулирование границы Белоруссии