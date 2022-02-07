https://ria.ru/20220207/istrebiteli-1771385407.html

Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии

Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии - РИА Новости, 07.02.2022

Российские Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии

Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T05:34

2022-02-07T05:34

2022-02-07T05:34

союзное государство

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.По данным Минобороны, полет выполнялся на высоте около 8 тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях.Во время патрулирования также были отработаны элементы маневрирования в составе пары "ведущий-ведомый".

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771373021.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, белоруссия