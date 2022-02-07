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Расследование о подкупе Шакро Молодым испанских судей закрыли, сообщили СМИ
Расследование о подкупе Шакро Молодым испанских судей закрыли, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2022
Расследование о подкупе Шакро Молодым испанских судей закрыли, сообщили СМИ
Испанский следственный суд за недостатком улик закрыл дело о том, что осужденный в России криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) мог подкупить... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:36
2022-02-07T15:36
в мире
карлес пучдемон
аликанте
грузия
россия
захарий калашов (шакро молодой)
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МАДРИД, 7 фев – РИА Новости. Испанский следственный суд за недостатком улик закрыл дело о том, что осужденный в России криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) мог подкупить испанский суд для смягчения наказания, сообщает газета Razón со ссылкой на источники.В октябре прошлого года испанская газета Confindencial сообщила, что следственный суд №1 Барселоны в ходе расследования незаконного финансирования каталонского движения за независимость ("дело Волох") нашел свидетельства, что Шакро Молодой мог подкупить суд. Барселонский судья Хоакин Агирре изучил переписку, предоставленную Гражданской гвардией, между Жозепом Луисом Алайя, правой рукой экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона (Алай подозревается в незаконном присвоении государственных средств), и адвоката Пучдемона Гонсало Бойе. В ней всплывают имена Калашова и лидера криминального мира Василия Христофорова, писало издание. В переписке, которая относится к августу 2020 года, Бойе сообщает Алайю, что Калашов, арестованный в ОАЭ в 2006 году и выданный Испании, где его обвиняли в отмывании денег, через своего адвоката Хавьера Гомеса де Лианьо за взятку добился снижения срока наказания. Лианьо заявил тогда изданию, что никакие незаконные действия в интересах клиента он не совершал, и назвал утверждения Гонсало Бойе "ложными обвинениями".Этот отдельный эпизод в рамках расследования "дела Волох" был передан из следственного суда Барселоны в Мадрид. В результате еще в ноябре прошлого года следственный суд №45 Мадрида закрыл дело через пять дней после получения документов, сообщает Razón, "поскольку не было никаких доказательств, которые бы позволили провести расследование событий", пояснили источники.В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
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в мире, карлес пучдемон, аликанте, грузия, россия, захарий калашов (шакро молодой)
15:36 07.02.2022
 
Расследование о подкупе Шакро Молодым испанских судей закрыли, сообщили СМИ

Razón: расследование о "подкупе испанских судей" Шакро Молодым закрыли за недостатком улик

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗахарий Калашов (Шакро Молодой)
Захарий Калашов (Шакро Молодой) - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Захарий Калашов (Шакро Молодой). Архивное фото
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МАДРИД, 7 фев – РИА Новости. Испанский следственный суд за недостатком улик закрыл дело о том, что осужденный в России криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) мог подкупить испанский суд для смягчения наказания, сообщает газета Razón со ссылкой на источники.
В октябре прошлого года испанская газета Confindencial сообщила, что следственный суд №1 Барселоны в ходе расследования незаконного финансирования каталонского движения за независимость ("дело Волох") нашел свидетельства, что Шакро Молодой мог подкупить суд. Барселонский судья Хоакин Агирре изучил переписку, предоставленную Гражданской гвардией, между Жозепом Луисом Алайя, правой рукой экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона (Алай подозревается в незаконном присвоении государственных средств), и адвоката Пучдемона Гонсало Бойе. В ней всплывают имена Калашова и лидера криминального мира Василия Христофорова, писало издание. В переписке, которая относится к августу 2020 года, Бойе сообщает Алайю, что Калашов, арестованный в ОАЭ в 2006 году и выданный Испании, где его обвиняли в отмывании денег, через своего адвоката Хавьера Гомеса де Лианьо за взятку добился снижения срока наказания. Лианьо заявил тогда изданию, что никакие незаконные действия в интересах клиента он не совершал, и назвал утверждения Гонсало Бойе "ложными обвинениями".
Захарий Калашов в суде - РИА Новости, 1920, 06.02.2019
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Шакро Молодого отправили по этапу в колонию
Этот отдельный эпизод в рамках расследования "дела Волох" был передан из следственного суда Барселоны в Мадрид. В результате еще в ноябре прошлого года следственный суд №45 Мадрида закрыл дело через пять дней после получения документов, сообщает Razón, "поскольку не было никаких доказательств, которые бы позволили провести расследование событий", пояснили источники.
В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
Избрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.07.2019
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"Решал вопросы". Как криминальный авторитет Шишкан попал за решетку
 
В миреКарлес ПучдемонАликантеГрузияРоссияЗахарий Калашов (Шакро Молодой)
 
 
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