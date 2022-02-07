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В МИД призвали не демонизировать Иран
В МИД призвали не демонизировать Иран - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД призвали не демонизировать Иран
Демонизация Ирана - тупиковый путь, у Тегерана нет ядерного оружия, его носителей, и не ведутся разработки в этом направлении, для снятия озабоченностей странам РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:57
2022-02-07T10:57
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
иран
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Демонизация Ирана - тупиковый путь, у Тегерана нет ядерного оружия, его носителей, и не ведутся разработки в этом направлении, для снятия озабоченностей странам региона нужно вести диалог, построенный на принципе неделимости безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."На поверку Иран не обладает ничем таким, чего не имели бы его соседи по региону. "Демонизация" Ирана – тупиковый путь. Необходима широкая всесторонняя дискуссия по вопросам региональной безопасности, в рамках которой страны Персидского залива могли бы создать механизмы доверия и транспарентности, снимающие их озабоченность и подозрительность друг к другу. Такой разговор не может вестись без Ирана и против него", - сказал Ермаков.Дипломат подчеркнул, что фундаментальной предпосылкой для успешного движения в этом направлении, как и в Евроатлантике, является чёткое соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, который подразумевает, что проблемы безопасности одних стран не могут решаться за счёт или в ущерб другим государствам.Он напомнил, что в резолюции СБ ООН 2231 содержится призыв к Тегерану не осуществлять деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие. Дипломат добавил, что "иранская сторона чётко следует этому призыву" и "не располагает ни ядерным оружием, ни его носителями и не осуществляет никаких разработок в этом направлении"."Разговоры о ракетной угрозе со стороны Тегерана, как правило, строятся на постулате о необходимости повсеместного сдерживания Ирана и создания максимальных помех для международного сотрудничества с ним в любых областях, включая космос. Кроме того, как все помнят, иранская ракетная угроза старательно раздувалась на Западе в качестве обоснования для развёртывания американской ПРО в Европе. Всё это было "шито белыми нитками", - заключил Ермаков.
https://ria.ru/20220205/iran-1771191025.html
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, иран
10:57 07.02.2022
 
В МИД призвали не демонизировать Иран

Дипломат Ермаков назвал демонизацию Ирана тупиковым путем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Демонизация Ирана - тупиковый путь, у Тегерана нет ядерного оружия, его носителей, и не ведутся разработки в этом направлении, для снятия озабоченностей странам региона нужно вести диалог, построенный на принципе неделимости безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"На поверку Иран не обладает ничем таким, чего не имели бы его соседи по региону. "Демонизация" Ирана – тупиковый путь. Необходима широкая всесторонняя дискуссия по вопросам региональной безопасности, в рамках которой страны Персидского залива могли бы создать механизмы доверия и транспарентности, снимающие их озабоченность и подозрительность друг к другу. Такой разговор не может вестись без Ирана и против него", - сказал Ермаков.
Дипломат подчеркнул, что фундаментальной предпосылкой для успешного движения в этом направлении, как и в Евроатлантике, является чёткое соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, который подразумевает, что проблемы безопасности одних стран не могут решаться за счёт или в ущерб другим государствам.
Он напомнил, что в резолюции СБ ООН 2231 содержится призыв к Тегерану не осуществлять деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие. Дипломат добавил, что "иранская сторона чётко следует этому призыву" и "не располагает ни ядерным оружием, ни его носителями и не осуществляет никаких разработок в этом направлении".
"Разговоры о ракетной угрозе со стороны Тегерана, как правило, строятся на постулате о необходимости повсеместного сдерживания Ирана и создания максимальных помех для международного сотрудничества с ним в любых областях, включая космос. Кроме того, как все помнят, иранская ракетная угроза старательно раздувалась на Западе в качестве обоснования для развёртывания американской ПРО в Европе. Всё это было "шито белыми нитками", - заключил Ермаков.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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США восстановили исключения из санкций против Ирана
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЕрмаковИран
 
 
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