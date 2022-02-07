https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html

Иран и США будут синхронизировать шаги по возобновлению СВПД, заявили в МИД

Иран и США будут синхронизировать шаги по возобновлению СВПД, заявили в МИД - РИА Новости, 07.02.2022

Иран и США будут синхронизировать шаги по возобновлению СВПД, заявили в МИД

Россия видит настрой Ирана и США двигаться в направлении тщательной синхронизации встречных шагов по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:41

2022-02-07T10:41

2022-02-07T10:41

в мире

дональд трамп

михаил ульянов

тегеран (город)

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

франция

владимир ермаков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия видит настрой Ирана и США двигаться в направлении тщательной синхронизации встречных шагов по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ход переговоров в Вене набрал динамику, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Один из ключевых моментов состоит в том, что Иран готов вернуть свою ядерную программу к тем параметрам, которые были заданы в СВПД. Хоронить СВПД рано. Чтобы вернуть его к жизни, требуется тщательно синхронизировать встречные практические шаги американцев и иранцев по возвращению к первоначальным условиям "ядерной сделки". Отмечаем настрой с обеих сторон двигаться в этом направлении, о чём свидетельствует и набравшая немалые обороны динамика венских переговоров", - сказал Ермаков."Разговор идёт по существу, обсуждаются конкретные развязки по всем узловым аспектам. Реанимирование СВПД представляется нам вполне достижимым", - добавил он.В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря, 28 января переговорщики взяли паузу, чтобы проконсультироваться со столицами. Ожидается, что переговоры будут возобновлены на этой неделе. На этом фоне госдеп сообщил РИА Новости, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что, если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220206/iran-1771321879.html

https://ria.ru/20220201/svpd-1770396678.html

тегеран (город)

россия

франция

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в мире, дональд трамп, михаил ульянов, тегеран (город), россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, владимир ермаков