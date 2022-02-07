https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

Пакет инвестпроектов в Хабаровском крае оценили в семь триллионов рублей

Пакет инвестпроектов в Хабаровском крае оценили в семь триллионов рублей - РИА Новости, 07.02.2022

Пакет инвестпроектов в Хабаровском крае оценили в семь триллионов рублей

Пакет инвестиционных проектов в Хабаровском крае оценивается в 7 триллионов рублей, из них 130 готовы к реализации на сумму 2,5 триллиона рублей, экономика... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:27

2022-02-07T12:27

2022-02-07T12:27

хабаровский край

экономика

владимир путин

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Пакет инвестиционных проектов в Хабаровском крае оценивается в 7 триллионов рублей, из них 130 готовы к реализации на сумму 2,5 триллиона рублей, экономика региона восстановилась до "допандемийного" уровня, сообщил в понедельник на аппаратном совещании глава региона Михаил Дегтярев.На встрече кабмин под председательством губернатора обсудил реализацию приоритетных направлений развития края на период до 2026 года и на перспективу до 2030 года."Наша экономика полностью восстановилась до "допандемийного" уровня и превысила его. Определены пять центров экономического роста и пакет инвестпроектов, который оценивается в 7 триллионов рублей. Из них 130 в сумме 2,5 триллиона рублей – в стадии реализации и высокой степени готовности. По этим проектам мы видим 40 тысяч дополнительных рабочих мест. Мы имеем поддержку со стороны президента страны Владимира Путина, на уровне федерального правительства, ключевых вице-премьеров и госкорпораций", - сказал Дегтярев.Как отметили в правительстве региона, главная задача ближайших лет – ускоренные темпы экономического роста. Серьезное доказательство "верно выбранного пути" – увеличение индекса промышленного производства Хабаровского края. По сравнению с предыдущим периодом он "прирос" на 7,3%. В среднем по стране этот показатель – 5,3 %.По данным кабмина, в результате целенаправленной и поступательной реализации единой стратегии развития края, объемы валового регионального продукта будут удвоены до 1,7 триллиона рублей уже к 2026 году.Вместе с тем, исполнение проектов невозможно без инфраструктурной поддержки. Льготный режим территорий опережающего развития (ТОР) как раз заявлен как одно из эффективных решений этой задачи."Мы заключили соглашения с 75 резидентами. Общий объем вложений в сопутствующую инфраструктуру до 2025 года составляет около 6 миллиардов рублей. С 2022 года полномочия по строительству объектов и сооружений, призванных обеспечить успешную реализацию инвестпроектов в рамках ТОР, перешли краевым властям. На эти цели регион получит более 1,4 миллиарда рублей, из них 986 миллионов рублей предстоит освоить уже в этом году", - резюмировал губернатор, отметив, что "первоочередная задача – подготовить постановление о предоставлении субсидий управляющей компании ТОР "Хабаровск", которая и выступит основным застройщиком".ТОР - специальный инструмент развития территорий, стимулирующий приоритетные отрасли экономики. Создан для привлечения новых инвесторов, способствует росту благосостояния жителей регионов. У резидентов объемный перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

https://ria.ru/20220204/khabarovsk-1771021309.html

https://ria.ru/20220126/gok-1769543905.html

https://ria.ru/20220125/degtyarev-1769359234.html

хабаровский край

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экономика, владимир путин, хабаровский край, михаил дегтярев