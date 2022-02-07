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Наука
https://ria.ru/20220207/intel-1771497014.html
Первая видеокарта от Intel замечена на видео
Первая видеокарта от Intel замечена на видео - РИА Новости, 07.02.2022
Первая видеокарта от Intel замечена на видео
Внешний вид видеокарты Intel Arc оказался в Сети задолго до премьеры ускорителя. Ролик с графической платой опубликован в Twitter. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:35
2022-02-07T15:35
наука
технологии
компьютерные технологии
intel corporation
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Внешний вид видеокарты Intel Arc оказался в Сети задолго до премьеры ускорителя. Ролик с графической платой опубликован в Twitter.Инсайдер не раскрывает технических подробностей видеокарты, намекая, что данная модель станет конкурентом производительной Nvidia RTX 3070 Ti. Видеокарта на ролике имеет маркировка Intel, оснащена тремя разъемами тремя DisplayPort 2.0, портом HDMI и двумя вентиляторами.Ожидается, что самым доступным вариантом в семействе видеокарт Arc станет модель под кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 против 6 ГБ.Первые видеокарты от Intel появятся уже в этом году. Семейство Arc включит несколько моделей — топовая DG2-512EU ожидается во втором квартале. Цены на ускорители пока не раскрываются.
https://ria.ru/20211217/intel-1764251551.html
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технологии, компьютерные технологии, intel corporation
15:35 07.02.2022
 

Первая видеокарта от Intel замечена на видео

© twitter.com/ayxeriousIntel Arc
Intel Arc
© twitter.com/ayxerious
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Внешний вид видеокарты Intel Arc оказался в Сети задолго до премьеры ускорителя. Ролик с графической платой опубликован в Twitter.
Инсайдер не раскрывает технических подробностей видеокарты, намекая, что данная модель станет конкурентом производительной Nvidia RTX 3070 Ti. Видеокарта на ролике имеет маркировка Intel, оснащена тремя разъемами тремя DisplayPort 2.0, портом HDMI и двумя вентиляторами.
Ожидается, что самым доступным вариантом в семействе видеокарт Arc станет модель под кодовым названием DG2-128EU, которая получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 против 6 ГБ.
Первые видеокарты от Intel появятся уже в этом году. Семейство Arc включит несколько моделей — топовая DG2-512EU ожидается во втором квартале. Цены на ускорители пока не раскрываются.
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