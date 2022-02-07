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В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией
В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией - РИА Новости, 07.02.2022
В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией
Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что ключевым принципом формирования единого экономического пространства в рамках... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:46
2022-02-07T15:46
союзное государство
белоруссия
россия
минск
курчатовский институт
в мире
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МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что ключевым принципом формирования единого экономического пространства в рамках белорусско-российского Союзного государства должно быть суверенное равенство двух стран.Как сообщила в понедельник пресс-служба верхней палаты парламента, данное заявление Кочанова сделала во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече она в том числе подчеркнула, что прошедший год отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами на высшем и высоком уровнях."Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей договора о создании Союзного государства — создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа — суверенного равенства государств", - приводит пресс-служба слова Кочановой в Telegram-канале верхней палаты парламента.Спикер выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства.Кроме того, участники встречи обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Уточняется, что во встрече также приняли участие президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Владислав Панченко, председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
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белоруссия, россия, минск, курчатовский институт, в мире
15:46 07.02.2022
 
В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией

Белорусский политик Кочанова назвала равенство главным принципом интеграции с Россией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание парламента Белоруссии
Заседание парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Заседание парламента Белоруссии
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МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что ключевым принципом формирования единого экономического пространства в рамках белорусско-российского Союзного государства должно быть суверенное равенство двух стран.
Как сообщила в понедельник пресс-служба верхней палаты парламента, данное заявление Кочанова сделала во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече она в том числе подчеркнула, что прошедший год отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами на высшем и высоком уровнях.
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"Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей договора о создании Союзного государства — создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа — суверенного равенства государств", - приводит пресс-служба слова Кочановой в Telegram-канале верхней палаты парламента.
Спикер выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства.
Кроме того, участники встречи обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Уточняется, что во встрече также приняли участие президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Владислав Панченко, председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
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