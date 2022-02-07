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Эта привычка спасет от смертельного состояния

Ученые назвали привычку, помогающую предотвратить инсульт - РИА Новости, 07.02.2022

Эта привычка спасет от смертельного состояния

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, пишет британское... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:09

2022-02-07T16:09

2022-02-07T17:14

япония

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, пишет британское издание Daily Express.Исследование проводили в Японии, его участниками стали 30 тысяч человек. Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю. Нахождение именно в горячей воде, по мнению доктора Адольфа Хаттера, особенно полезно."Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. <…> Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце", — объяснил ученый.Автор статьи Кристофер Шарп также напомнил об исследовании, которое показало, что регулярное посещение сауны благотворно сказывается на состоянии здоровья, поскольку помогает улучшить работу сосудов, снизить уровень холестерина в крови и избежать воспалений. Однако ученые напомнили, что для некоторых такое времяпрепровождение может представлять большой риск: в частности, речь идет о людях старше 70 лет с низким давлением, а также о тех, у кого выявили "боли в груди, нестабильное кровяное давление и другие серьезные проблемы с сердцем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/infarkt-1770878106.html

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япония, здоровье - общество