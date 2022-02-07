https://ria.ru/20220207/instruktora-1771406439.html

Посол ЦАР прокомментировал работу российских инструкторов в стране

Посол ЦАР прокомментировал работу российских инструкторов в стране - РИА Новости, 07.02.2022

Посол ЦАР прокомментировал работу российских инструкторов в стране

Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что власти страны благодарны России, потому что она "услышала наш крик и пришла на помощь". РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:27

2022-02-07T09:27

2022-02-07T10:14

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что власти страны благодарны России, потому что она "услышала наш крик и пришла на помощь"."Мы благодарны России, потому что это было очень ужасно. Вы можете вот так сидеть, а перед вами убивают ваших родителей или ваши семьи. Это невозможно. Россия услышала наш крик и пришла на помощь", - сказал посол в интервью РИА Новости.Как ранее говорил в интервью РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, в том, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над страной, есть заслуга российских инструкторов, которые находятся в республике с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.Читайте полный текст интервью >>

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