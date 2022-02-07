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Наука
https://ria.ru/20220207/implantat-1771469809.html
Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека
Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека - РИА Новости, 07.02.2022
Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека
Израильские учёные создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:39
2022-02-07T13:39
наука
в мире
наука
израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израильские учёные создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника, сообщает пресс-служба Тель-Авивского университета."Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии "Саголь" Тель-Авивского университета создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их лабораторным мышам с длительным хроническим параличом. Результаты были очень обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить", - говорится в сообщении исследовательского центра.По словам руководителя исследования профессора Таля Двира, для производства имплантата учёные взяли посредством биопсии небольшое количество жировой ткани из живота пациентов."После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, а именно клетки, способные стать клетками любого типа в организме. Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунной реакции или отторжения после имплантации. Затем мы внедрили стволовые клетки в гидрогель, и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, мы превратили клетки в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны", - объяснил профессор Двир.Далее учёные внедрили полученные таким образом имплантаты спинного мозга лабораторным мышам, разделённым на две группы - тем, кто был парализован недавно, и тем, кто утратил способность двигаться давно (в человеческом исчислении более года назад). После имплантации способность ходить восстановили 100% лабораторных мышей, парализованных недавно, и 80% обездвиженных давно. Процесс реабилитации у подопытных животных был быстрым.Учёные отмечают, что такой результат даёт надежду миллионам парализованных пациентов во всем мире."В мире миллионы людей, парализованных из-за травмы позвоночника, и до сих пор для них не существует эффективного лечения. Это люди, получившие травмы в очень молодом возрасте, которым суждено сидеть в инвалидном кресле до конца жизни, неся все социальные ограничения и значительные финансовые расходы из-за паралича. Наша цель - изготовить персонализированные имплантаты спинного мозга для любого парализованного человека, позволяющие регенерировать поврежденную ткань без риска отторжения", - подытожил результаты исследования его руководитель профессор Двир.Учёные надеются перейти к стадии клинических испытаний на людях в течение ближайших лет. Результаты работы опубликованы в научном журнале Advanced Science.
https://ria.ru/20220207/sfu-1771043209.html
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в мире, наука, израиль, тель-авив
13:39 07.02.2022
 
Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека

Ученые Тель-Авивского университета создали имплантат спинного мозга из жира человека

© Depositphotos / GorodenkoffЛабораторные мыши
Лабораторные мыши - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Depositphotos / Gorodenkoff
Лабораторные мыши
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израильские учёные создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника, сообщает пресс-служба Тель-Авивского университета.
"Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии "Саголь" Тель-Авивского университета создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их лабораторным мышам с длительным хроническим параличом. Результаты были очень обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить", - говорится в сообщении исследовательского центра.
По словам руководителя исследования профессора Таля Двира, для производства имплантата учёные взяли посредством биопсии небольшое количество жировой ткани из живота пациентов.
"После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, а именно клетки, способные стать клетками любого типа в организме. Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунной реакции или отторжения после имплантации. Затем мы внедрили стволовые клетки в гидрогель, и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, мы превратили клетки в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны", - объяснил профессор Двир.
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Далее учёные внедрили полученные таким образом имплантаты спинного мозга лабораторным мышам, разделённым на две группы - тем, кто был парализован недавно, и тем, кто утратил способность двигаться давно (в человеческом исчислении более года назад). После имплантации способность ходить восстановили 100% лабораторных мышей, парализованных недавно, и 80% обездвиженных давно. Процесс реабилитации у подопытных животных был быстрым.
Учёные отмечают, что такой результат даёт надежду миллионам парализованных пациентов во всем мире.
"В мире миллионы людей, парализованных из-за травмы позвоночника, и до сих пор для них не существует эффективного лечения. Это люди, получившие травмы в очень молодом возрасте, которым суждено сидеть в инвалидном кресле до конца жизни, неся все социальные ограничения и значительные финансовые расходы из-за паралича. Наша цель - изготовить персонализированные имплантаты спинного мозга для любого парализованного человека, позволяющие регенерировать поврежденную ткань без риска отторжения", - подытожил результаты исследования его руководитель профессор Двир.
Учёные надеются перейти к стадии клинических испытаний на людях в течение ближайших лет. Результаты работы опубликованы в научном журнале Advanced Science.
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