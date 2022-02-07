https://ria.ru/20220207/implantat-1771469809.html

Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека

Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека - РИА Новости, 07.02.2022

Израильские ученые создали имплантат спинного мозга из жира человека

Израильские учёные создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:39

2022-02-07T13:39

2022-02-07T13:39

наука

в мире

наука

израиль

тель-авив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/65/1515356541_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_dd0bc8f1dbbb9a172f025036debd4a78.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израильские учёные создали из жировой ткани человека имплантат спинного мозга, который вернул лабораторным мышам утерянную способность двигаться, в перспективе это открытие позволит возвращать способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника, сообщает пресс-служба Тель-Авивского университета."Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии "Саголь" Тель-Авивского университета создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их лабораторным мышам с длительным хроническим параличом. Результаты были очень обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить", - говорится в сообщении исследовательского центра.По словам руководителя исследования профессора Таля Двира, для производства имплантата учёные взяли посредством биопсии небольшое количество жировой ткани из живота пациентов."После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, а именно клетки, способные стать клетками любого типа в организме. Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунной реакции или отторжения после имплантации. Затем мы внедрили стволовые клетки в гидрогель, и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, мы превратили клетки в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны", - объяснил профессор Двир.Далее учёные внедрили полученные таким образом имплантаты спинного мозга лабораторным мышам, разделённым на две группы - тем, кто был парализован недавно, и тем, кто утратил способность двигаться давно (в человеческом исчислении более года назад). После имплантации способность ходить восстановили 100% лабораторных мышей, парализованных недавно, и 80% обездвиженных давно. Процесс реабилитации у подопытных животных был быстрым.Учёные отмечают, что такой результат даёт надежду миллионам парализованных пациентов во всем мире."В мире миллионы людей, парализованных из-за травмы позвоночника, и до сих пор для них не существует эффективного лечения. Это люди, получившие травмы в очень молодом возрасте, которым суждено сидеть в инвалидном кресле до конца жизни, неся все социальные ограничения и значительные финансовые расходы из-за паралича. Наша цель - изготовить персонализированные имплантаты спинного мозга для любого парализованного человека, позволяющие регенерировать поврежденную ткань без риска отторжения", - подытожил результаты исследования его руководитель профессор Двир.Учёные надеются перейти к стадии клинических испытаний на людях в течение ближайших лет. Результаты работы опубликованы в научном журнале Advanced Science.

https://ria.ru/20220207/sfu-1771043209.html

https://ria.ru/20220204/rak-1770963536.html

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наука, израиль, тель-авив