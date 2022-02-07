В России будут хоронить по-новому

13:50 07.02.2022 (обновлено: 19:50 07.02.2022)
В России планируют сделать похороны госуслугой, пишут СМИ
"Ведомости": в Госдуме предложили разрешить оформлять похороны через "Госуслуги"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение проект нового закона о похоронном деле, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и в Госдуме.
По информации СМИ, речь идет о полной замене действующего с 1996 года закона. Как отметила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, сегодня заниматься похоронами фактически может "любой желающий", поскольку четкого регламента работы в этой сфере нет. Разработчики законопроекта считают, что оказание ритуальных услуг, по сути, стало предпринимательством.
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"Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и так далее. И на этом рынке работает кто попало", — подчеркнул руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш. Он добавил, что в сложившейся ситуации из-за отсутствия контроля происходит "дикое" завышение цен.
Авторы законопроекта предлагают, в частности, внести юридические лица и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги, в специальный реестр. При этом разрешение на деятельность они должны получить от уполномоченного органа субъекта Федерации в этой сфере (в частности, ГБУ "Ритуал"). Сделать это можно будет через портал "Госуслуги". Также возможно создание списка недобросовестных компаний, у которых отзовут лицензию.
Помимо этого, законопроект предполагает инвентаризацию мест захоронения. В специальный реестр хотят внести все кладбища, места захоронения и информацию о них. Для решения проблемы брошенных могил предлагается расширить круг ответственных за их содержание. К примеру, обязать следить за местами погребения могут юридическое лицо, которое было работодателем умершего, или централизованную религиозную организацию. Не исключено, что в рамках нового закона органы местного самоуправления наделят правом устанавливать тарифы на содержание кладбищ, подготовку и закапывание могил, уход за местом захоронения и прочее.
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