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Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах"
Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах" - РИА Новости, 07.02.2022
Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах"
Правительство РФ подготовило постановление, разрешающее подросткам от 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:33
2022-02-07T12:33
общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, разрешающее подросткам от 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и пользоваться сервисами, а за детей помладше учетные записи сделают родители, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство постоянно расширяет функционал портала государственных услуг, совершенствует электронные сервисы, в том числе для детей. Пользоваться ими они пока могут только через учетную запись родителей. Это не всегда удобно. Подготовлено постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают мамы и папы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Он добавил, что через личную учетную запись можно будет зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, информацию о поступлении, оформить заявку, чтобы подработать во время каникул.
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общество, михаил мишустин, правительство рф
12:33 07.02.2022
 
Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах"

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на "Госуслугах"

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, разрешающее подросткам от 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и пользоваться сервисами, а за детей помладше учетные записи сделают родители, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство постоянно расширяет функционал портала государственных услуг, совершенствует электронные сервисы, в том числе для детей. Пользоваться ими они пока могут только через учетную запись родителей. Это не всегда удобно. Подготовлено постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают мамы и папы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что через личную учетную запись можно будет зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, информацию о поступлении, оформить заявку, чтобы подработать во время каникул.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 16:58
На "Госуслугах" появится возможность входа с помощью биометрии
 
ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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