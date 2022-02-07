https://ria.ru/20220207/gosuslugi-1771452738.html

Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах"

Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах" - РИА Новости, 07.02.2022

Подростки старше 14 лет смогут регистрироваться на "Госуслугах"

Правительство РФ подготовило постановление, разрешающее подросткам от 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:33

2022-02-07T12:33

2022-02-07T12:33

общество

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Правительство РФ подготовило постановление, разрешающее подросткам от 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и пользоваться сервисами, а за детей помладше учетные записи сделают родители, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство постоянно расширяет функционал портала государственных услуг, совершенствует электронные сервисы, в том числе для детей. Пользоваться ими они пока могут только через учетную запись родителей. Это не всегда удобно. Подготовлено постановление, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают мамы и папы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Он добавил, что через личную учетную запись можно будет зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, информацию о поступлении, оформить заявку, чтобы подработать во время каникул.

https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html

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общество, михаил мишустин, правительство рф