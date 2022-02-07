https://ria.ru/20220207/goskontrol-1771556464.html

Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола

Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола - РИА Новости, 07.02.2022

Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола

В правительстве прошло совещание, на котором обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, в РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:32

2022-02-07T20:32

2022-02-07T21:11

россия

госдума рф

правительство рф

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В правительстве прошло совещание, на котором обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, в течение февраля эти предложения могут быть оформлены в некий программный документ, сказал РИА Новости один из авторов инициатив, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин."В правительстве прошло совещание с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Следственного комитета и МВД", - сказал политик. По его словам, обсуждались "предложения парламентариев о государственном контроле в полном объеме за производством и оборотом метанола в РФ".По мнению законодателя, некий алгоритм, какая-то "дорожная карта" могут быть подготовлены ведомствами с участием сенаторов и депутатов в течение месяца.Рябухин подчеркнул, что ежегодно в стране производится более четырех миллионов тонн метанола, 70% которого идет на экспорт, 30% используется для технических нужд, в том числе, для производства различных омывателей. "В этом сегменте происходит утечка либо хищение. Это надо пресекать", - сказал сенатор. Он отметил, что использование метанола при производстве алкогольных суррогатов приводит к смерти людей.По словам Рябухина, он также предложил ужесточить уголовную и административную ответственность за производство суррогатов. Каким может быть наказание, следует обсуждать, добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220207/pokhorony-1771478100.html

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россия, госдума рф, правительство рф, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)