Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/goskontrol-1771556464.html
Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола
Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола - РИА Новости, 07.02.2022
Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола
В правительстве прошло совещание, на котором обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, в РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:32
2022-02-07T21:11
россия
госдума рф
правительство рф
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В правительстве прошло совещание, на котором обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, в течение февраля эти предложения могут быть оформлены в некий программный документ, сказал РИА Новости один из авторов инициатив, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин."В правительстве прошло совещание с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Следственного комитета и МВД", - сказал политик. По его словам, обсуждались "предложения парламентариев о государственном контроле в полном объеме за производством и оборотом метанола в РФ".По мнению законодателя, некий алгоритм, какая-то "дорожная карта" могут быть подготовлены ведомствами с участием сенаторов и депутатов в течение месяца.Рябухин подчеркнул, что ежегодно в стране производится более четырех миллионов тонн метанола, 70% которого идет на экспорт, 30% используется для технических нужд, в том числе, для производства различных омывателей. "В этом сегменте происходит утечка либо хищение. Это надо пресекать", - сказал сенатор. Он отметил, что использование метанола при производстве алкогольных суррогатов приводит к смерти людей.По словам Рябухина, он также предложил ужесточить уголовную и административную ответственность за производство суррогатов. Каким может быть наказание, следует обсуждать, добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220207/pokhorony-1771478100.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, правительство рф, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
20:32 07.02.2022 (обновлено: 21:11 07.02.2022)
 
Правительство обсудило предложение Совфеда о контроле над оборотом метанола

Правительство обсудило предложение Совфеда о госконтроле над оборотом метанола в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В правительстве прошло совещание, на котором обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, в течение февраля эти предложения могут быть оформлены в некий программный документ, сказал РИА Новости один из авторов инициатив, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
"В правительстве прошло совещание с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Следственного комитета и МВД", - сказал политик. По его словам, обсуждались "предложения парламентариев о государственном контроле в полном объеме за производством и оборотом метанола в РФ".
По мнению законодателя, некий алгоритм, какая-то "дорожная карта" могут быть подготовлены ведомствами с участием сенаторов и депутатов в течение месяца.
Рябухин подчеркнул, что ежегодно в стране производится более четырех миллионов тонн метанола, 70% которого идет на экспорт, 30% используется для технических нужд, в том числе, для производства различных омывателей. "В этом сегменте происходит утечка либо хищение. Это надо пресекать", - сказал сенатор. Он отметил, что использование метанола при производстве алкогольных суррогатов приводит к смерти людей.
По словам Рябухина, он также предложил ужесточить уголовную и административную ответственность за производство суррогатов. Каким может быть наказание, следует обсуждать, добавил парламентарий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
14:12
В Госдуму планируют внести новый проект о похоронной деятельности
 
РоссияГосдума РФПравительство РФЗдоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала