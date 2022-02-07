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На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки
На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки - РИА Новости, 07.02.2022
На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки
Девочка скончалась в больнице Провидения на Чукотке после того, как получила травмы, катаясь с необорудованной снежной горки, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:36
2022-02-07T12:36
происшествия
чукотка
чукотский автономный округ
провидения
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Девочка скончалась в больнице Провидения на Чукотке после того, как получила травмы, катаясь с необорудованной снежной горки, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, 7 февраля в 16.50 местного времени (7.50 мск) в Провиденскую районную больницу доставили девочку 2009 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ребенок был в коме."Седьмого февраля в 19.00 (10.00 мск) в межмуниципальный отдел МВД России "Провиденское" поступило сообщение о том, что в помещении Провиденской районной больницы малолетняя скончалась. По предварительной информации, девочка получила травмы, катаясь с горы в районе склона сопки за территорией многоквартирных домов поселка Провидения", - говорится в сообщении.Прокуратура начала проверку, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей.
https://ria.ru/20211222/dtp-1764972957.html
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происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, провидения
12:36 07.02.2022
 
На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки

На Чукотке умерла школьница, получившая травмы при катании со снежной горки

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Девочка скончалась в больнице Провидения на Чукотке после того, как получила травмы, катаясь с необорудованной снежной горки, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, 7 февраля в 16.50 местного времени (7.50 мск) в Провиденскую районную больницу доставили девочку 2009 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ребенок был в коме.
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"Седьмого февраля в 19.00 (10.00 мск) в межмуниципальный отдел МВД России "Провиденское" поступило сообщение о том, что в помещении Провиденской районной больницы малолетняя скончалась. По предварительной информации, девочка получила травмы, катаясь с горы в районе склона сопки за территорией многоквартирных домов поселка Провидения", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей.
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ПроисшествияЧукоткаЧукотский автономный округПровидения
 
 
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