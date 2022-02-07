https://ria.ru/20220207/gorka-1771453799.html

На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки

На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки - РИА Новости, 07.02.2022

На Чукотке девочка погибла, катаясь со снежной горки

Девочка скончалась в больнице Провидения на Чукотке после того, как получила травмы, катаясь с необорудованной снежной горки, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:36

2022-02-07T12:36

2022-02-07T12:36

происшествия

чукотка

чукотский автономный округ

провидения

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Девочка скончалась в больнице Провидения на Чукотке после того, как получила травмы, катаясь с необорудованной снежной горки, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, 7 февраля в 16.50 местного времени (7.50 мск) в Провиденскую районную больницу доставили девочку 2009 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ребенок был в коме."Седьмого февраля в 19.00 (10.00 мск) в межмуниципальный отдел МВД России "Провиденское" поступило сообщение о том, что в помещении Провиденской районной больницы малолетняя скончалась. По предварительной информации, девочка получила травмы, катаясь с горы в районе склона сопки за территорией многоквартирных домов поселка Провидения", - говорится в сообщении.Прокуратура начала проверку, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей.

https://ria.ru/20211222/dtp-1764972957.html

https://ria.ru/20220204/ledyanka-1771023311.html

чукотка

чукотский автономный округ

провидения

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происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, провидения