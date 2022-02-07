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Одна глупость Зеленского добьет Украину
Названа ошибка Зеленского, которая лишит Украину суверенитета - РИА Новости, 07.02.2022
Одна глупость Зеленского добьет Украину
Украина не может отменить воинский призыв, иначе не удастся укомплектовать вооруженные силы даже наполовину, и страну будет некому защищать, заявил на... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:35
2022-02-07T18:35
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина не может отменить воинский призыв, иначе не удастся укомплектовать вооруженные силы даже наполовину, и страну будет некому защищать, заявил на пресс-конференции "Голос.UA" полковник юстиции в запасе, экс-военный прокурор, адвокат Игорь Серков.Так он прокомментировал планы президента Владимира Зеленского перейти к полностью контрактной армии."Хотят отменить призыв. Это — большая глупость. В условиях военных, в условиях гибридной войны, заявлять о том, что будет отменен призыв — это элемент деморализации вооруженных сил, элемент разброда и шатания", — сказал Серков.Он подчеркнул, что в республике невозможно перейти на контрактную армию."Мы не укомплектуем вооруженные силы личным составом даже на 50%. Мы не укомплектуем их если не будет призывников", — предостерег юрист.Он пояснил, что сейчас в ВСУ призывают даже негодных для службы молодых людей, а шагов в сторону повышения привлекательности службы на контракте власти не делают."А если мы отменим призыв, то кто будет проходить контрактную службу? Кто будет защищать суверенитет и территориальную целостность? Никто", — добавил Серков.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства армии.
https://ria.ru/20220205/ukraina-1771236943.html
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771355637.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
18:35 07.02.2022
 
Названа ошибка Зеленского, которая лишит Украину суверенитета

Полковник Серков: отмена призыва — глупость Зеленского, которая лишит Украину суверенитета

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина не может отменить воинский призыв, иначе не удастся укомплектовать вооруженные силы даже наполовину, и страну будет некому защищать, заявил на пресс-конференции "Голос.UA" полковник юстиции в запасе, экс-военный прокурор, адвокат Игорь Серков.

Так он прокомментировал планы президента Владимира Зеленского перейти к полностью контрактной армии.
"Хотят отменить призыв. Это — большая глупость. В условиях военных, в условиях гибридной войны, заявлять о том, что будет отменен призыв — это элемент деморализации вооруженных сил, элемент разброда и шатания", — сказал Серков.
Он подчеркнул, что в республике невозможно перейти на контрактную армию.
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"Мы не укомплектуем вооруженные силы личным составом даже на 50%. Мы не укомплектуем их если не будет призывников", — предостерег юрист.
Он пояснил, что сейчас в ВСУ призывают даже негодных для службы молодых людей, а шагов в сторону повышения привлекательности службы на контракте власти не делают.
"А если мы отменим призыв, то кто будет проходить контрактную службу? Кто будет защищать суверенитет и территориальную целостность? Никто", — добавил Серков.
В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.
Кроме того, ВСУ столкнулись с массовыми увольнениями военными. По словам генерала Сергея Кривоноса, за пять лет из вооруженных сил из армии уволились около 130 тысяч человек, хотя по официальным цифрам ее численность выросла. Военачальник объяснил это манипуляциями руководства армии.
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