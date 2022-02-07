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В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы
В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы - РИА Новости, 07.02.2022
В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы
В администрации гимназии №168 в Петербурге, где возник скандал с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной, не называли поэтов Даниила Хармса и Александра... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:58
2022-02-07T17:58
образование - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. В администрации гимназии №168 в Петербурге, где возник скандал с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной, не называли поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского "врагами народа", рассказали РИА Новости в администрации Центрального района со ссылкой на слова директора гимназии Светланы Лебедевой.Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации."Никаких фраз, что Хармс и Введенский "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было", - процитировали агентству в администрации района слова директора гимназии Лебедевой.По данным районной администрации, Сапрыкина без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия для учащихся старших классов. "Директором школы Лебедевой С.А. была проведена беседа с Сапрыкиной С.О. о необходимости придерживаться утвержденного учебного плана и все изменения согласовывать в установленном порядке", - указывается в сообщении.В администрации уточнили, что Сапрыкину взяли на работу в гимназию №168 в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС. Отмечается, что в гимназии №168 на уроках литературы и внеклассных часах изучаются многие российские и зарубежные писатели и поэты, ученики не раз были победителями олимпиад по литературе.Ранее Минпросвещения РФ заявило, что детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ. В городском комитете по образованию также говорили, что ситуация требует спокойной и тщательной проверки. Глава минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что учительница должна быть полностью восстановлена в своих правах. Как отметил Кравцов, учителя "творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе?".
https://ria.ru/20220207/uchitelnitsv-1771516340.html
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образование - общество, санкт-петербург
17:58 07.02.2022
 
В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы

Петербургская гимназия опровергла данные, что Хармса и Введенского назвали врагами народа

© РИА Новости / Александр КряжевВ классе школы
В классе школы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
В классе школы
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. В администрации гимназии №168 в Петербурге, где возник скандал с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной, не называли поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского "врагами народа", рассказали РИА Новости в администрации Центрального района со ссылкой на слова директора гимназии Светланы Лебедевой.
Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации.
"Никаких фраз, что Хармс и Введенский "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было", - процитировали агентству в администрации района слова директора гимназии Лебедевой.
По данным районной администрации, Сапрыкина без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия для учащихся старших классов. "Директором школы Лебедевой С.А. была проведена беседа с Сапрыкиной С.О. о необходимости придерживаться утвержденного учебного плана и все изменения согласовывать в установленном порядке", - указывается в сообщении.
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Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов
В администрации уточнили, что Сапрыкину взяли на работу в гимназию №168 в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС. Отмечается, что в гимназии №168 на уроках литературы и внеклассных часах изучаются многие российские и зарубежные писатели и поэты, ученики не раз были победителями олимпиад по литературе.
Ранее Минпросвещения РФ заявило, что детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ. В городском комитете по образованию также говорили, что ситуация требует спокойной и тщательной проверки. Глава минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что учительница должна быть полностью восстановлена в своих правах. Как отметил Кравцов, учителя "творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе?".
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