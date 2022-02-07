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Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США
Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США - РИА Новости, 07.02.2022
Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:06
2022-02-07T05:06
в мире
чжан цзюнь
китай
тайвань
сша
синьцзян-уйгурский автономный район
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса в Штатах - его комментарий был вызван словами американской коллеги, обвинившей Пекин в геноциде уйгуров.В воскресенье постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью CNN, в котором заявила, что в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства, а также преступления против человечности. Глава американский миссии также коснулась проблемы Тайваня, заявив, что США "стремятся поддерживать безопасность народа Тайваня".Как отмечается в комментарии китайского постпредства, Чжан Цзюнь заявил, что отвергает беспочвенные обвинения американского постпреда. Он отметил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами". Люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью", сообщило постпредство КНР при ООН.Постпред КНР также подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а урегулирование тайваньского вопроса является внутренним делом Пекина и не допускает вмешательства США или любых других внешних сил.Чжан Цзюнь отметил, что в то время как США заводят речь о правах человека, они сами обладают рекордом по нарушениям этих прав."С населением менее четверти населения Китая в США зарегистрировано ошеломляющее число смертей от COVID-19, превышающее 900 000 человек, и эта цифра продолжает расти - почти в 200 раз больше, чем в Китае. США наводнены насилием с применением огнестрельного оружия: только за 2021 год погибло 17 800 человек, из-за чего жители не чувствуют себя в безопасности", - отмечает постпредство КНР.По словам китайского постпреда, США сталкиваются с серьезными политическими, экономическими, социальными проблемами, проблемами безопасности и общественного здравоохранения. В таких условиях он призвал политиков США решать собственные проблемы, "а не зацикливаться на мысли о превосходстве Америки" над всеми остальными и не перекладывать ответственность на других. Чжан Цзюнь обратился к США с советом: "Не идите дальше по ложному пути. Это не только заставит страдать ваш собственный народ, но и создаст дополнительные проблемы для других стран и всего мира".
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/tayvan-1771160234.html
https://ria.ru/20220204/zayavlenie-1771148535.html
китай
тайвань
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в мире, чжан цзюнь, китай, тайвань, сша, синьцзян-уйгурский автономный район
05:06 07.02.2022
 
Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США

Постпред КНР в ООН Цзюнь указал на военные преступления и геноцид индейцев в США

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса в Штатах - его комментарий был вызван словами американской коллеги, обвинившей Пекин в геноциде уйгуров.
В воскресенье постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью CNN, в котором заявила, что в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства, а также преступления против человечности. Глава американский миссии также коснулась проблемы Тайваня, заявив, что США "стремятся поддерживать безопасность народа Тайваня".
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Как отмечается в комментарии китайского постпредства, Чжан Цзюнь заявил, что отвергает беспочвенные обвинения американского постпреда. Он отметил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами". Люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью", сообщило постпредство КНР при ООН.
Постпред КНР также подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а урегулирование тайваньского вопроса является внутренним делом Пекина и не допускает вмешательства США или любых других внешних сил.
"Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с какими-то гарантиями безопасности со стороны США. США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам", - сказано в комментарии постпредства КНР.
Чжан Цзюнь отметил, что в то время как США заводят речь о правах человека, они сами обладают рекордом по нарушениям этих прав.
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"С населением менее четверти населения Китая в США зарегистрировано ошеломляющее число смертей от COVID-19, превышающее 900 000 человек, и эта цифра продолжает расти - почти в 200 раз больше, чем в Китае. США наводнены насилием с применением огнестрельного оружия: только за 2021 год погибло 17 800 человек, из-за чего жители не чувствуют себя в безопасности", - отмечает постпредство КНР.
"Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - сказано в комментарии.
По словам китайского постпреда, США сталкиваются с серьезными политическими, экономическими, социальными проблемами, проблемами безопасности и общественного здравоохранения. В таких условиях он призвал политиков США решать собственные проблемы, "а не зацикливаться на мысли о превосходстве Америки" над всеми остальными и не перекладывать ответственность на других. Чжан Цзюнь обратился к США с советом: "Не идите дальше по ложному пути. Это не только заставит страдать ваш собственный народ, но и создаст дополнительные проблемы для других стран и всего мира".
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