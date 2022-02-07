https://ria.ru/20220207/general-1771462524.html

В Москве нашли мертвым отставного генерала

В Москве нашли мертвым отставного генерала - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве нашли мертвым отставного генерала

Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:10

2022-02-07T13:10

2022-02-07T16:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошевском шоссе", — рассказал собеседник агентства.По его словам, погибший — генерал-майор милиции в отставке 1945 года рождения. Предсмертной записки не было.Сейчас по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20220207/ubiystvo-1771455229.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия