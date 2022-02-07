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В Москве нашли мертвым отставного генерала
В Москве нашли мертвым отставного генерала - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве нашли мертвым отставного генерала
Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:10
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москва
происшествия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошевском шоссе", — рассказал собеседник агентства.По его словам, погибший — генерал-майор милиции в отставке 1945 года рождения. Предсмертной записки не было.Сейчас по данному факту проводится проверка.
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москва, происшествия
13:10 07.02.2022 (обновлено: 16:21 07.02.2022)
 
В Москве нашли мертвым отставного генерала

В Москве нашли мертвым отставного генерала с огнестрельным ранением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошевском шоссе", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, погибший — генерал-майор милиции в отставке 1945 года рождения. Предсмертной записки не было.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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