https://ria.ru/20220207/gazprom-1771476079.html

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 07.02.2022

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" на второй и третий кварталы, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:05

2022-02-07T14:05

2022-02-07T15:13

экономика

газпром

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" на второй и третий кварталы, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.Всего на аукционе выставлялись 89,1 миллиона кубометров газа в сутки по польскому маршруту и 9,8 миллиона кубометров — по украинскому.Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении): из Германии в Польшу.Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.

https://ria.ru/20220203/gazprom-1770852062.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, украина, польша