Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/gazprom-1771476079.html
"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 07.02.2022
"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" на второй и третий кварталы, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:05
2022-02-07T15:13
экономика
газпром
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" на второй и третий кварталы, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.Всего на аукционе выставлялись 89,1 миллиона кубометров газа в сутки по польскому маршруту и 9,8 миллиона кубометров — по украинскому.Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении): из Германии в Польшу.Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
https://ria.ru/20220203/gazprom-1770852062.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_6ea80ea5a64a05439c4584c348c943f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, украина, польша
14:05 07.02.2022 (обновлено: 15:13 07.02.2022)
 
"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на II и III кварталы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Логотип Газпрома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" на второй и третий кварталы, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
Всего на аукционе выставлялись 89,1 миллиона кубометров газа в сутки по польскому маршруту и 9,8 миллиона кубометров — по украинскому.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
Инфографика
Поставки по газопроводу "Ямал — Европа" снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении): из Германии в Польшу.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион.
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 13:25
OMV назвала "Газпром" крайне надежным партнером
 
ЭкономикаГазпромУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала