https://ria.ru/20220207/gazprom-1771458594.html

Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое

Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое - РИА Новости, 07.02.2022

Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 55,507 миллиарда долларов, при средней цене по... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:56

2022-02-07T12:56

2022-02-07T12:56

экономика

газпром

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 55,507 миллиарда долларов, при средней цене по году в 272,8 доллара, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В декабре экспортная цена газа увеличилась на 15,8% к ноябрю — до 517,8 доллара за тысячу кубометров.Физический объем экспорта газа в 2021 году вырос на 0,5% по сравнению с 2020 годом — до 203,5 миллиарда кубометров. При этом объем экспорта в декабре вырос на 12,4% в месячном выражении - до 16,1 миллиарда кубометров.Доходы компании от экспорта газа увеличились в месячном выражении на 15,8% - до 8,34 миллиарда долларов, а в годовом — почти в 2,2 раза.Цена в декабре составляла 517,8 доллара против 156,6 доллара в декабре 2020 года. Средняя же цена по году составила 272,8 доллара.

https://ria.ru/20220207/gazprom-1771408859.html

https://ria.ru/20220204/gaz-1771042300.html

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экономика, газпром, федеральная таможенная служба (фтс россии)