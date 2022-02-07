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Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое
Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое - РИА Новости, 07.02.2022
Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое
Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 55,507 миллиарда долларов, при средней цене по... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:56
2022-02-07T12:56
экономика
газпром
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 55,507 миллиарда долларов, при средней цене по году в 272,8 доллара, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В декабре экспортная цена газа увеличилась на 15,8% к ноябрю — до 517,8 доллара за тысячу кубометров.Физический объем экспорта газа в 2021 году вырос на 0,5% по сравнению с 2020 годом — до 203,5 миллиарда кубометров. При этом объем экспорта в декабре вырос на 12,4% в месячном выражении - до 16,1 миллиарда кубометров.Доходы компании от экспорта газа увеличились в месячном выражении на 15,8% - до 8,34 миллиарда долларов, а в годовом — почти в 2,2 раза.Цена в декабре составляла 517,8 доллара против 156,6 доллара в декабре 2020 года. Средняя же цена по году составила 272,8 доллара.
https://ria.ru/20220207/gazprom-1771408859.html
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экономика, газпром, федеральная таможенная служба (фтс россии)
12:56 07.02.2022
 
Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли вдвое

Доходы "Газпрома" в 2021 году выросли более чем вдвое — до 55,507 миллиарда долларов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 55,507 миллиарда долларов, при средней цене по году в 272,8 доллара, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
В декабре экспортная цена газа увеличилась на 15,8% к ноябрю — до 517,8 доллара за тысячу кубометров.
Объект газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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"Газпром" нарастил транзит через Украину
Физический объем экспорта газа в 2021 году вырос на 0,5% по сравнению с 2020 годом — до 203,5 миллиарда кубометров. При этом объем экспорта в декабре вырос на 12,4% в месячном выражении - до 16,1 миллиарда кубометров.
Доходы компании от экспорта газа увеличились в месячном выражении на 15,8% - до 8,34 миллиарда долларов, а в годовом — почти в 2,2 раза.
Цена в декабре составляла 517,8 доллара против 156,6 доллара в декабре 2020 года. Средняя же цена по году составила 272,8 доллара.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:08
"Газпром" и CNPC договорились о купле-продаже газа с Дальнего Востока
 
ЭкономикаГазпромФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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