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"Газпром" нарастил транзит через Украину
"Газпром" нарастил транзит через Украину - РИА Новости, 07.02.2022
"Газпром" нарастил транзит через Украину
"Газпром" вновь наращивает транзит через украинскую газотранспортную систему, при этом мощности трубы "Ямал — Европа" остаются невостребованными,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:38
2022-02-07T14:31
экономика
украина
россия
европа
газпром
северный поток
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Газпром" вновь наращивает транзит через украинскую газотранспортную систему, при этом мощности трубы "Ямал — Европа" остаются невостребованными, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.С начала года транзит российского газа через украинскую территорию снизился почти вдвое. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубов.В понедельник транзит может вырасти снова. В нынешней заявке указаны 107,8 миллиона кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства "Газпрома" равны примерно 109 миллионам. По сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может увеличиться на 24 процента.Что касается "Ямала — Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, то мощности магистрали остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах, свидетельствуют данные GSA Platform. Газопровод при этом продолжает работать в реверсном режиме."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания все равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, просто через суточные аукционы, исходя из заявок потребителей.Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по "Ямалу — Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса: физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было — труба так и работала на реверс.
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экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток
09:38 07.02.2022 (обновлено: 14:31 07.02.2022)
 
"Газпром" нарастил транзит через Украину

"Газпром" наращивает транзит через Украину, "Ямал — Европа" остается невостребованным

© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины
Объект газотранспортной системы Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Газпром" вновь наращивает транзит через украинскую газотранспортную систему, при этом мощности трубы "Ямал — Европа" остаются невостребованными, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
С начала года транзит российского газа через украинскую территорию снизился почти вдвое. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубов.
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В понедельник транзит может вырасти снова. В нынешней заявке указаны 107,8 миллиона кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства "Газпрома" равны примерно 109 миллионам. По сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может увеличиться на 24 процента.
Что касается "Ямала — Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, то мощности магистрали остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах, свидетельствуют данные GSA Platform. Газопровод при этом продолжает работать в реверсном режиме.
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"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал — Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания все равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, просто через суточные аукционы, исходя из заявок потребителей.
Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по "Ямалу — Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса: физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было — труба так и работала на реверс.
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