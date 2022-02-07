https://ria.ru/20220207/gaz-1771561264.html
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели до $917
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели до $917 - РИА Новости, 07.02.2022
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели до $917
Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась почти на 6% и составила 917,1 доллара 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T21:27
2022-02-07T21:27
2022-02-07T21:28
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась почти на 6% и составила 917,1 доллара 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара, в целом в первые часы торгов показатель нестабильно снижался. Во второй половине торгов стоимость в целом находилась в диапазоне около 910-930 долларов. Минимум составил 899,4 доллара, а максимум — 939,8 доллара. К закрытию стоимость составила 917,1 доллара, что на 5,9% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).
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экономика, европа, природный газ
21:27 07.02.2022 (обновлено: 21:28 07.02.2022)
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели до $917
ICE: фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели до $917
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась почти на 6% и составила 917,1 доллара 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара, в целом в первые часы торгов показатель нестабильно снижался. Во второй половине торгов стоимость в целом находилась в диапазоне около 910-930 долларов. Минимум составил 899,4 доллара, а максимум — 939,8 доллара. К закрытию стоимость составила 917,1 доллара, что на 5,9% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара.
Ощутимый рост газовых цен в Европе
начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).