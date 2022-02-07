https://ria.ru/20220207/gaz-1771496849.html

Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.02.2022

Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:35

2022-02-07T15:35

2022-02-07T15:39

цены на нефть

азия

европа

спг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара и в течение первых часов торгов демонстрировала устойчивое снижение. Цены опускались почти до 900 долларов, что на 7,7% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара. Последний час котировки снижаются на 5-7%.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).

https://ria.ru/20220207/gazprom-1771476079.html

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, азия, европа, спг