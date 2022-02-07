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Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.02.2022
Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:35
2022-02-07T15:39
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара и в течение первых часов торгов демонстрировала устойчивое снижение. Цены опускались почти до 900 долларов, что на 7,7% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара. Последний час котировки снижаются на 5-7%.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).
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цены на нефть, азия, европа, спг
15:35 07.02.2022 (обновлено: 15:39 07.02.2022)
 
Цена на газ в Европе снизилась до 935 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе снизились до 935 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник колеблются в диапазоне 900–935 долларов за тысячу кубометров, снижаясь на 4,2-7,7% ниже расчетной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара и в течение первых часов торгов демонстрировала устойчивое снижение. Цены опускались почти до 900 долларов, что на 7,7% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара. Последний час котировки снижаются на 5-7%.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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