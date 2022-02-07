https://ria.ru/20220207/gaz-1771461516.html
Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков
Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022
Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков
Тема увеличения поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:05
2022-02-07T13:05
2022-02-07T13:05
экономика
газпром
венгрия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тема увеличения поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти вопросы находятся в стадии обсуждения, и мы всегда говорим, что президент в постоянном контакте находится с Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером – ред.) по таким важным вопросам. Поэтому эти вопросы на стадии обсуждения. Когда будет решение, об этом станет известно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220201/gaz-1770572850.html
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экономика, газпром, венгрия, дмитрий песков
Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что увеличение поставок газа Венгрии обсуждается