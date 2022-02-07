https://ria.ru/20220207/gaz-1771461516.html

Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков

Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2022

Тема увеличения поставок газа Венгрии обсуждается, заявил Песков

Тема увеличения поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:05

2022-02-07T13:05

2022-02-07T13:05

экономика

газпром

венгрия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514292_0:276:2702:1796_1920x0_80_0_0_7c6dbe557f66f48a63e617f7e8c40e15.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тема увеличения поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти вопросы находятся в стадии обсуждения, и мы всегда говорим, что президент в постоянном контакте находится с Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером – ред.) по таким важным вопросам. Поэтому эти вопросы на стадии обсуждения. Когда будет решение, об этом станет известно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220201/gaz-1770572850.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, венгрия, дмитрий песков