21:25 07.02.2022 (обновлено: 22:15 07.02.2022)
Корабли Северного флота вошли в Средиземное море
Крейсер, фрегат и большой противолодочный корабль Северного флота вошли в Средиземное море
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Корабли Северного флота вошли в Средиземное море, чтобы принять участие в военно-морских учениях, рассказала пресс-служба флота.
"Отряд боевых кораблей <...> в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив", — указано в сообщении.
На межфлотских маневрах экипажам предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.
Уточняется, что на первом этапе дальнего похода североморцы приняли участие в масштабном учении с арктической экспедиционной группировкой под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.
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В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2022 год в январе — феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия маневров под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Они нужны для отработки действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам стране с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане. Всего на учения планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, одной тысячи единиц военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.