https://ria.ru/20220207/finansirovanie-1771453092.html

Лукашенко заявил о финансировании из России белорусской оппозиции

Лукашенко заявил о финансировании из России белорусской оппозиции - РИА Новости, 07.02.2022

Лукашенко заявил о финансировании из России белорусской оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:35

2022-02-07T12:35

2022-02-07T12:37

протесты в белоруссии

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, "которые бывают на приемах у российского президента"."Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают. И что мне делать?... (оппозиционные Telegram-каналы) финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами отдельными", - заявил Лукашенко в интервью "Соловьев Live", отвечая на вопрос Владимира Соловьева, знает ли он, что были такие бизнесмены.Лукашенко добавил, что готов передать соответствующую информацию президенту России."Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией... Я отправлю Путину, пусть почитает", - отметил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20220207/lukashenko-1771451917.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)