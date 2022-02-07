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Наука
https://ria.ru/20220207/facebook-1771470927.html
В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе - РИА Новости, 07.02.2022
В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе
Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщается в отчете, который предоставили РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:43
2022-02-07T17:29
наука
технологии
facebook
ник клегг
сша
европа
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщается в отчете, который предоставили Комиссии по ценным бумагам и биржам США.Проблемы связаны с принятием в ЕС нового закона, предусматривающего хранение и обработку данных только на европейских серверах. Сейчас данные Meta находятся в США и Европе. В компании считают, что ее подход имеет решающее значение для бизнеса как в плане работы соцсетей, так и для рекламного рынка.Новые правила ЕС в Meta оценивают как угрозу работе Facebook и Instagram. Без трансатлантической системы передачи данных компания может и вовсе уйти с европейского рынка.Вице-президент по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что закон катастрофически отразится не только на ландшафте интернета, но и на всех владельцах бизнеса, которые полагались на механизмы соцсетей.
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технологии, facebook, ник клегг, сша, европа
13:43 07.02.2022 (обновлено: 17:29 07.02.2022)
 

В Meta раздумывают над закрытием Facebook и Instagram в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компаний Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компаний Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Компания Meta рассматривает сценарий отключения на территории Евросоюза социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщается в отчете, который предоставили Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Проблемы связаны с принятием в ЕС нового закона, предусматривающего хранение и обработку данных только на европейских серверах. Сейчас данные Meta находятся в США и Европе. В компании считают, что ее подход имеет решающее значение для бизнеса как в плане работы соцсетей, так и для рекламного рынка.
Новые правила ЕС в Meta оценивают как угрозу работе Facebook и Instagram. Без трансатлантической системы передачи данных компания может и вовсе уйти с европейского рынка.
Вице-президент по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что закон катастрофически отразится не только на ландшафте интернета, но и на всех владельцах бизнеса, которые полагались на механизмы соцсетей.
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НаукаТехнологииFacebookНик КлеггСШАЕвропа
 
 
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