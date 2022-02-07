https://ria.ru/20220207/evropa-1771568692.html

США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп

США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 07.02.2022

США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп

Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:53

2022-02-07T22:53

2022-02-07T22:59

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Как сообщил американский дипломат, делегация США включает в себя представителей различных американских федеральных ведомств, включая госдепартамент и министерство финансов."Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать", - сказал представитель госдепа США в ходе регулярного брифинга.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220207/status-1771559107.html

сша

европа

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