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https://ria.ru/20220207/evropa-1771568692.html
США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп
США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 07.02.2022
США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп
Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:53
2022-02-07T22:59
в мире
государственный департамент сша
сша
европа
украина
дмитрий песков
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Как сообщил американский дипломат, делегация США включает в себя представителей различных американских федеральных ведомств, включая госдепартамент и министерство финансов."Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать", - сказал представитель госдепа США в ходе регулярного брифинга.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, государственный департамент сша, сша, европа, украина, дмитрий песков, нато, россия, ситуация в днр и лнр, нед прайс
22:53 07.02.2022 (обновлено: 22:59 07.02.2022)
 
США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп

Госдеп: США и ЕС обсуждают технические детали ответа Запада при эскалации на Украине

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Как сообщил американский дипломат, делегация США включает в себя представителей различных американских федеральных ведомств, включая госдепартамент и министерство финансов.
"Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать", - сказал представитель госдепа США в ходе регулярного брифинга.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В миреГосударственный департамент СШАСШАЕвропаУкраинаДмитрий ПесковНАТОРоссияСитуация в ДНР и ЛНРНед Прайс
 
 
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